Sunday, November 09, 2025
EL COMPLICAT RELLEU GENERACIONAL - art. Nació Digital Solsona
EL COMPLICAT RELLEU GENERACIONAL. Des de ja fa uns anys podem veure i escoltar queixes i lamentacions per la manca de relleu generacional a la majoria d’entitats, clubs, associacions, comissions, organismes i institucions de tota mena, molt especialment a les de caràcter altruista. Si la manca de candidats era greu, darrerament s’ha aguditzat fins el punt de posar en perill de desaparició un munt d’organitzacions. Es a dir, la diversitat i pluralitat, està en perill i no sembla haver-hi remei. Per dinàmica personal, he estat implicat en un munt de llocs: comissió de festes, entitats juvenils, culturals, socials, ADF, ajuntament, partit polític, etc. Quan miro enrere, recordo les reunions i convocatòries amb àmplies representacions, debats i acords. Ara, aquelles entitats, comissions i organitzacions, es troben mancades de personal i porten una vida i activitat, molt precàries. Es la norma general, a la vista de converses amb gent d’arreu del país. Panorama complicat i sobretot preocupant perquè algú ha de passar al davant del que anomenem societat civil. Sense participació ni voluntarietat hi ha milers d’activitats que no es poden dur a terme. Qualsevol esdeveniment requereix la participació de voluntaris, i si bé alguns es van duent a terme, amb precarietats evidents, altres han decidit posar termini a la seva dedicació. Es lògic. Hi ha qui porta mitja vida al servei de la comunitat i no se’ls pot demanar més dedicació perquè tenen dret també a canvis en la seva vida quotidiana. Què fer ? Molt difícil resposta. Alguns pensàvem que com tot, hi ha moments d’eufòria i altres de desànim i que acabat un, comença l’altre, però no sempre és així. Hi ha entitats que sense un gruix determinat de participants no poden funcionar: colles geganteres, castelleres, comissions de festes, comissions de veïns, clubs, etc. A vegades, la solució passa per un interval de no activitat, que dona pas a un record del passat i ganes de recuperar-lo. Aleshores pot revifar i recuperar l’activitat, però malament quan es deixa perdre. I si preocupant és per tot l’entramat societari, encara ho és més a nivell polític. Es essencial en el món municipal, la participació directe dels veïns i veïnes . Ser candidat a unes eleccions municipals hauria de ser una aspiració de bona part dels ciutadans d’un poble o una ciutat. Es igual el partit. Quants més es presentin, major serà la diversitat i pluralitat. Estem a un any i mig de les properes eleccions municipals. Portem ja 46 anys de democràcia municipal, i toca preparar les noves eleccions amb ànims de renovació i innovació. Per fer-ho, res millor que atreure vot jove. Però per aconseguir vot jove, cal trobar candidats joves. I aquí tots els partits es troben amb similars dificultats, o fins i tot més grans, perquè la política travessa temps turbulents. Massa tensió, massa pressió, i massa joc brut com per atreure noves generacions, però el cert és que son indispensables per a renovar l’activitat. Es des dels ajuntaments, consells comarcals i diputacions des d’on es poden fer canvis molt importants, en tots els ordres de la vida de la gent. Toca agafar el relleu i canviar tot allò que no agradi. Res és fàcil, però si mirem enrere veurem els enormes avenços aconseguits. I tant important es renovar el teixit associatiu com l’entramat municipal. Ara, és un bon moment per donar el pas. El camí per al maig de 2027, ha començat. Sou a temps d’agafar-lo.