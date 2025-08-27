Wednesday, August 27, 2025
EL "CAT" DE BERGA, PER ESTRENAR - art. Nació Digital Solsona
EL “CAT” DE BERGA, PER ESTRENAR. En temps del Tripartit ( 2004-2010), el Conseller Huguet ( ERC ) va dissenyar i fer construir 10 edificis, repartits per Catalunya, sota el nom de Centres d’Acollida Turística (CAT ). Aquests centres tenien per objectiu donar un servei integral d’atenció al turista, cadascun centrat en algun aspecte destacat del patrimoni material i immaterial de Catalunya. Amb un programa de 10 milions, es pretenia construir 10 CAT, segons els paràmetres següents: Tortosa – les 3 cultures ( jueva, islàmica i cristiana). Ripoll – El comte Guifré el Pelós. Les – Occitània i la llengua d’OC. Montblanc – la Corona d’Aragó . Cervera – La Generalitat de Catalunya. Berga – La Patum i les festes populars catalanes. Puigcerdà- El tractat dels Pirineus. Sallent – la industrialització i l’obrerisme. Vilajuïga – els camins sagrats. Teià – la romanització de Catalunya. Una vegada construïts i amb un canvi de Govern, l’any 2011 el nou Conseller d’empresa i turisme, va manifestar que aquests CAT no tenien sentit perquè entraven en competència amb altres oficines de turisme i eren cars de posar en funcionament i mantenir, de manera que els oferí a cadascun dels ajuntaments, on estaven ubicats. Fet el traspàs, cada ajuntament va haver d’improvisar i buscar un destí que justifiqués l’ús d’un edifici que havia costat a l’entorn dels set-cents mil euros. Que a més, calia adequar i equipar, en funció del destí. En resum, fou el que en podem dir, un regal enverinat. Però, amb més o menys rapidesa, tots varen anar elegint destí. El darrer cas, ha estat Puigcerdà, que fa pocs dies va acordar destinar una partida de cent quaranta mil euros, per adaptar l’edifici a seu de la Delegació del Govern. Tindrà diversos espais per acollir reunions i esdeveniments pluridisciplinaris. Doncs bé, si de deu, nou han trobat destí, més o menys adequat o forçat, què passa amb el de Berga ? Doncs, res. Està com estava deu anys enrere. Perdó, aviat en farà catorze, el temps passa volant i resulta que cap dels equips de govern que han passat per l’Ajuntament ni l’actual, saben què fer-hi . Vaja, almenys puc assegurar que es troba en el mateix lloc on el van deixar al final de la seva construcció. A l’entrada centre de Berga, a l’altra banda de l’IES Guillem de Berguedà, acumulant una mica de pols cada dia que passa. I em demano, com és possible que un edifici gran, amb un aparcament lateral, situat en l’entrada principal de la ciutat, estigui abandonat ? Sí, sí, abandonat perquè no hi ha ni s’espera cap activitat. Es que ni tan sols serveix de magatzem per a la brigada de manteniment, o com seu d’entitats de Berga. O com no s’ha convocat un concurs d’idees per a buscar-li destí?. Es que trobo indignant, irritant i un despropòsit que una ciutat com Berga, no li hagi trobat un ús, ni que sigui mínim, a un monument al desconcert. Atenció, parlem de catorze anys. I no és l’únic cas , perquè ara i aquí podríem parlar dels Jutjats vells, i d’altres espais que porten anys, molts anys, de deixadesa i abandonament. Tot una mostra de mediocritat en la política i gestió. Res de nou.