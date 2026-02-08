UTILIZAR EL SENADO COMO OPOSICIÓN AL GOBIERNO. Queda clara la falta de “visión de Estado”, por parte del PP, a la vista de cómo actúa en el Senado. Su mayoría absoluta es utilizada de forma totalmente sectaria y partidista, sin ninguna consideración a lo que debería ser el respeto institucional y constitucional. Si alguien tenía alguna duda, puede revisar algunas de las sesiones del año pasado y sino tiene en la comparecencia del Ministro Oscar Puente, del pasado jueves día 29, la mejor prueba de lo que afirmo. Fue una sesión- modelo de partidismo y sectarismo, junto con otro aspecto, todavía más preocupante, como el desconocimiento de la legalidad vigente, por parte del presidente Pedro Rollán. Escuchar su intervención e interpretación del reglamento, supuso un bochornoso espectáculo, seguido de otra intervención de la portavoz del PP, Alicia García. Nada que ver con intervenciones medidas y basadas en la legalidad, al contrario, interpretaciones e invenciones, para sonrojo de juristas y políticos de largo recorrido. Expuestos y desmontados estos elementos por parte del portavoz del PSOE, primero y del Ministro, después, se llevó a cabo la sesión informativa con todo tipo de explicaciones y detalles. La intervención sirvió para recordarnos que en la grave catástrofe de Angrois (24 de julio de 20213) no compareció ni el presidente, ni la ministra del ramo. Quedan claras las diferencias de cuando gobierna el PP y cuando lo hace el PSOE. El resto de la sesión fue como se esperaba. Nada nuevo en el horizonte a la vista de que en estos tiempos, antes de saber causas y detalles concretos, se prefiere culpar al gobierno al completo, empezando por el presidente. Y para esto creen, ha de servir el Senado. No sé hasta dónde pretenden llegar, pero está visto que no hay límites ni fronteras, en una competición entre el PP y VOX, que de tanto exagerados y destructivos, caen en el más estruendoso de los ridículos. De todas formas, en algún momento, cuando haya otras correlaciones de fuerzas en el Congreso y en el Senado, se tendrá que replantear el papel de esta Cámara, supuestamente territorial. Habría que resolver el papel exacto que le dio la Constitución, pero no se ha llevado a cabo. Se debería copiar el sistema alemán o el suizo, para dedicarlo a discutir, debatir y acordar temas de coordinación y cooperación territoriales. Y hay material para darle trabajo. El mismo sistema de financiación, o las propuestas de modificación de leyes y normativas estatales para adaptarlas a cada territorio, da para mucho. Además de ser cámara de segunda lectura. Con estas dos prioridades, queda clara la justificación de su existencia. Y los retoques legales deberían dejar claras las competencias como para que un presidente, poco formado y preparado para el cargo, no caiga en el ridículo de amenazar al presidente del gobierno, por no asistir a una sesión en que el gobierno estaba presente, en la persona del Ministro de Transportes. Sería de agradecer no ver repeticiones de amenazas a la jefatura del gobierno desde una presidencia del Senado que demuestra no estar formado ni capacitado para esta función.