REGULARIZACIÓN: MENTIRAS, NO. Llevo más de un cuarto de siglo, estrechamente ligado a la realidad de la inmigración, debido a mi compromiso como profesor voluntario de Cruz Roja, en una comarca rural de la provincia de Barcelona. Desde hace diez años doy clases, tres mañanas por semana, de castellano, a peticionarios de la condición de refugiados, después de dieciséis años de enseñar catalán a inmigrantes, en general. Pues bien, de los mil quinientos, aproximadamente que han pasado por mis clases, no conozco a ninguno, que haya delinquido, ni se haya hecho okupa. Todos tienen claro que si quieren quedarse aquí, han de tener el expediente limpio y nada peor para no conseguir papeles que aparecer en algún expediente policial, por cualquier causa negativa. Primer tema. Y como ellos/ellas, la casi totalidad de los que vinieron o han venido, hasta ahora. Todos los que he conocido vienen con hambre de trabajar, vivir tranquilos y ahorrar para mandar dinero a los que se quedaron en sus países de origen. Hay una larga lista de países, muy desconocidos para la inmensa mayoría de españoles que están en pésimas condiciones, sean económicas, sean bélicas o por causas tribales o religiosas. De todo hay, sobre todo en el continente africano. Pero, he dicho antes que la lista es larga y no solo en África, sino en otras partes del mundo. Pongo algunos nombres como ejemplo, pero hay muchos más: Afganistán, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Libia, Argelia, Somalia, Senegal, Burkina Faso, Mali, Costa de Marfil, y un largo etcétera. Pues bien, estos largos, complicados y brutales conflictos, van expulsando hombres y mujeres, a la búsqueda de algún país que les acoja y puedan vivir y trabajar para mandar dinero o los que no pudieron salir. Hombres y mujeres, muchos con hijos, que se han quedado con abuelos, tíos u otros miembros de la familia, confiando recibirán ayuda para poder sobrevivir. No hay que ser muy inteligente para comprender que lo último que harían sería cometer alguna estupidez, que les impidiera conseguir papeles, y con ellos residencia y puesto de trabajo. Dejen pues de mentir estos partidos que ni tienen ánimos humanitarios, ni visión de economía y Estado. De todos los acogidos, provisionalmente en el Centro, solo una pequeña parte obtendrán la condición de refugiado, el resto, deberán tramitar papeles por la vía del arraigo social. Antes era después de una estancia de tres años. Ahora, es de dos años y gracias a la regularización podrán tener papeles mucho antes, sobre todo si se agilizan los procedimientos. Y no digamos otra mentira como la de que ocupan puestos de trabajo que los quitan a los ciudadanos españoles. No, no, puedo confirmar que todos los que han pasado por mis clases, trabajan y lo hacen en ámbitos y sectores que no encontraban a nadie que quisiese cubrir las vacantes. La lista es larga pero sirvan de ejemplos algunos como: trabajar en labores del campo, sea en agricultura, sea en ganadería. Ayudantes de cocina. Ayudantes en residencias de ancianos. Turnos de noche y fines de semana en diversas empresas. Labores de limpieza en casas particulares, oficinas y administraciones. Mozos de almacén, etc. La mayoría comparte piso con otros, hasta que sus posibilidades les permiten alquilar uno propio y soñar con la agrupación familiar. Pueden pasar ocho, diez o doce años para hacer realidad el sueño. O puede pasar que el país de origen haya cambiado y finalmente pueda volver para montar su propio negocio. Conozco algún caso, pero pocos, porque por desgracia los conflictos se alargan indefinidamente. Y a todos los más lejanos, culturalmente hablando, se han añadido los provenientes de países latinoamericanos: Venezuela, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, etc. También en estos casos la realidad es diversa pero igualmente complicada de resolver. Ellos tienen más esperanzas de volver, pero son muchos los que lo ven cada vez más lejano, o directamente imposible. En resumen. Nadie quiera convertir personas huidas, a la búsqueda de trabajo, en potenciales delincuentes. Ni lo son, ni lo serán porque tienen las prioridades claras. Que haya alguna excepción, no invalida al conjunto. Y si alguien cree que el país podría funcionar sin ellos que mire a su alrededor y verá en qué ámbitos y sectores trabajan. Sin ellos, el país quedaría paralizado. Para acabar: otra de las mentiras es que Pedro Sánchez propondría esta regularización para conseguir que le voten. Hay que ser ignorante total, para inventarse tamaña mentira. Y que lo haya dicho Núñez Feijóo y círculo próximo, aunque después hayan matizado o rectificado en parte, no deja de ser preocupante porque un líder, mínimamente leído, debe tener en la cabeza las normas esenciales que presiden el censo electoral. El PP y ya no digamos Vox, han demostrado su ignorancia, primero, y sus fobias, a continuación.