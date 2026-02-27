Friday, February 27, 2026
NO OBLIDEM GAZA - art. Regió 7
NO OBLIDEM GAZA Ni en el pitjor dels somnis, hagués pogut imaginar, a la sortida del camp de concentració i extermini de Dachau, prop de Munic ( Alemanya), que molts anys després veuria imatges de similar crueltat, perpetrades per Israel. Inimaginable per increïble, i tanmateix ho hem viscut, perdó, ho estem vivint, en viu i en directa, sense una intervenció immediata i radical que aturi aquest genocidi, preparat i dut a terme, amb una eficàcia, mai vista. En els darrers informes enviats per les agències , presents sobre el terreny, es detallen atacs precisos, constants i totals contra maternitats, centres infantils, i població civil com a via per exterminar poblacions senceres , a les quals tot seguit se’ls robaran terres i patrimoni , en el cas de Cisjordània per ampliar el territori d’Israel. Poc a poc, però sense treva, Netanyahu i el seu govern, actua com vol i quan vol, sabedor que els EUA , els deixaran fer. Les xifres oficials son terribles, a falta de les reals, impossibles de donar perquè hi ha un munt de cadàvers, sota les runes i més de 14.400 desapareguts. Les que ja es poden donar per segures, son més de 71.700 morts, dels quals 20.179 eren nens, i unes 10.000 dones. Queda clar que el genocidi està més que documentat. Al costat d’aquestes xifres, hem d’afegir els 171.419 ferits, molts dels quals , en situació greu. De fet, tots plegats, es troben en situació límit per manca d’instal•lacions hospitalàries, professionals sanitaris i medicaments. Si aquestes xifres no fossin suficients, la fam està generalitzada, per un altre dels perversos motius d’Israel: fer la vida impossible perquè tothom hagi de marxar i així poder ocupar el territori buidat. Que marxin cap on sigui, com sigui i no tornin mai més. Aquest és l’objectiu des del primer moment i per molt que es digui que hi ha un alto el foc, la realitat és que cada dia hi ha noves víctimes, sota excuses inventades de suposats perills o incompliments de normes. Així, han perdut la vida 520 persones, de les quals 100 infants. A tots ens incumbeix aquest genocidi perquè no podem tolerar, ni acceptar com inevitable que un país extermini un altre, sota acusacions generalitzades de terrorisme, quan els mateixos palestins en són víctimes. Mai es podrà perdonar a Israel, i ha d’arribar el dia en que tots els responsables, no només els polítics, sinó també els militars, retin comptes davant els tribunals de Justícia. Han de ser jutjats i condemnats, i mentrestant sumem-nos a totes les accions i reaccions, per aturar el genocidi. Fem cas de les directrius del govern, i de les principals ONG’s. No oblidem Gaza.