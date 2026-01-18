Sunday, January 18, 2026
TRUMP PERD RECOLZAMENT INTERN - art. Nació Digital Solsona
TRUMP PERD RECOLZAMENT INTERN. Es fa difícil fer un seguiment intern i extern de les decisions d’un president hiperactiu, contradictori, caòtic , egòlatra i dictatorial, en el fons i les formes, malgrat presideixi un país democràtic. Precisament, tants excessos i tantes vulneracions de les lleis pròpies i per descomptat de les internacionals, comença a passar-li factura. Estem ja en un any decisiu per al seu futur proper. En el mes de novembre tindran lloc les eleccions de meitat de mandat. Unes eleccions molt importants perquè d’elles en depèn millorar posicions o pel contrari perdre poder, de manera que tot el que ara digui i faci tindrà la mirada posada en aquesta data. Principis del mes de novembre. Per les enquestes dels darrers dies, sabem que l’opció Trump perd posicions, en bona part del jovent que va ser un dels sectors importants, en els seus resultats. També s’afebleix el vot llatí, un altre dels sectors vitals, i finalment dintre del món MAGA, hi ha controvèrsies vàries, arran la publicació censurada, dels documents d’Epstein, per una banda, i les actuacions a Veneçuela i Gaza, per l’altra. En resum, que la promesa de resultats esplèndids i immediats, no es nota a peu de carrer. L’abaratiment de la cistella de la compra no s’ha fet realitat, i els canvis van molt més lents dels anunciats. Es més, tantes accelerades i frenades, no permeten estabilitzar l’economia i el que millora per un costat, empitjora per l’altre. ¿Resultat? Doncs, desconcert i desordre, factors molt perjudicials per a qualsevol economia. I les perspectives de canvi immediat, no semblen properes perquè està en una deriva d’hiperactivitat que no permet asserenar la política interior. Sempre té dos o tres objectius externs, als quals ha de dedicar temps i esforços, alhora que pretén atacar posicions del Partit Demòcrata. I és clar, tot alhora, ni un milhomes pot estar a tot arreu, de manera que ha de deixar en altres mans algunes de les iniciatives, que es poden complicar fins extrems molt perillosos com hem vist a Minneapolis, on uns agents contra la immigració, varen assassinar a una ciutadana. Lluny d’acceptar errors i demanar disculpes, vol convertir la víctima, en perillosa activista, però en el món de les noves tecnologies, costa d’amagar la realitat. I la realitat ha estat vista i escoltada per milions de ciutadans que no accepten una versió falsejada, manipulada i exposada, sense cap vergonya. Per molt fanàtics que siguin alguns seguidors, altres han de començar a preguntar-se cap on va el país. I, poc a poc, les preguntes no tenen resposta, o la tenen en contra del que se’ls havia exposat i venut. D’aquí el canvi de posicions i el desengany per uns resultats que esperaven molt diferents, al cap d’un any de mandat. Si al desengany s’hi afegeix la recuperació del Partit Demòcrata, es podria donar el cas d’aconseguir uns resultats potents, al novembre, i així ,estar en condicions de parar els peus a Trump. Difícil, però ara per ara, aquesta és la gran oportunitat. Veurem si la saben aprofitar. Seria molt important a nivell intern, però encara més a nivell extern.