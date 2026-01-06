TREMENDISTA BALANCE DE FIN DE AÑO, DEL PP. Agotados todos los calificativos y adjetivos, utilizados por el líder del PP, Núñez Feijóo, era esperable terminar el año con la “traca final”: España se hunde, de la mano de un terrible presidente, que ha llevado el país a sus cotas más bajas, en todos los ámbitos y sectores. Solo faltaba anunciar el segundo diluvio universal o el fin del mundo… a la espera de la llegada de un triunfante PP, gracias a la labor incansable de su presidente nacional. Como “profeta”, le auguro un recorrido muy corto, y como estudioso y conocedor de la realidad del país, ha hecho novillos en los últimos años. No sé a quién tiene en su consejo asesor, pero deben ser becarios, aprendiendo el oficio porque en cincuenta años de actividad política, no he visto nunca, tanta improvisación ni tanto ridículo a la hora de exponer el balance de todo un año, a nivel nacional. No se entiende cómo se puede llegar a caricaturizar la figura y obra del presidente del gobierno cuando ha situado España, en la cumbre de países a nivel económico, modelo para la mayoría de países de la UE, y a nivel mundial. Todos los políticos sabemos, desde el ciclo infantil, que exagerar, ridiculizar, mentir y falsear la realidad, destroza la credibilidad propia. No hay peor mensaje que aquel en que todo se modifica y nada es lo que parece. Al cabo de pocos minutos, muy pocos, la gente desconecta y se va a otro espacio, ni que sea para escuchar villancicos o la previsión meteorológica. Hay que ser auténticos fanáticos, para seguir un discurso leído, mal leído, y mal expuesto para los que lo miran. porque no hay ni un atisbo de entusiasmo ni credibilidad, en quien lo pronuncia. Pero, es que tampoco escucha o no tiene quién se lo diga, que tan importante es el contenido como el continente. Y el momento elegido para darlo a conocer. Se puede entender el interés en ser el último en hacer balance y hacerlo después del presidente del gobierno, pero elegir el día en que hemos conocido los mensajes, o el mensaje único, entre el presidente Mazón y Núñez Feijóo, el funesto día de la Dana, es para enmarcar en todas las facultades de Ciencias de la Información, de España y el mundo entero. Si pensábamos haberlo sabido y escuchado todo, en relación a la tragedia de la Dana, ahora hemos comprobado una nueva y extraordinaria mentira, ya no de Mazón que ha acumulado tantas que no caben en un libro, sino por parte del líder el PP. Todos habíamos escuchado que había estado “puntualmente” informado de los efectos de la Dana, el mismo día de la tragedia. Pues bien, ahora resulta que solo hubo una conversación, de noche, cuando ya todo era un desastre con la pérdida de centenares de vidas. Una mentira como ésta, ya no por parte de Mazón, sino de Feijóo, en cualquier país serio, conllevaría su renuncia al cargo. Si no aparecen nuevos mensajes, nuevas pruebas de hasta qué punto todo fue un desastre, en la gestión de la catástrofe, contradecir ahora, por exigencias del magnífico trabajo de la jueza de la Dana, que solo hubo un contacto a final del día, supone colocar el adjetivo de mentiroso a Feijóo. No es la primera vez, porque lleva ya muchas en su mochila, pero que sea en relación a la Dana, no puede quedar sin respuesta, al más alto nivel. Un candidato a presidente del gobierno que sea mentiroso habitual, no puede continuar en su puesto. Si mintió en una tragedia como la vivida, lo puede hacer en cualquier otro momento y lugar. Así que pronunciar un discurso desangelado y catastrófico sobre el balance anual del PP, cuando se ha conocido una mentira como la descrita, pierde la poca fiabilidad que algunos podían otorgarle. Francamente, no tiene ninguna opción de devenir presidente con un currículum como el que acumula.