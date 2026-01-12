PP: DESORIENTACIÓN E IMPROVISACIÓN. Lo he dicho y repetido en varios artículos: el PP no está formado ni preparado para asumir las funciones del gobierno central. De hecho, tampoco lo está para gobernar las autonomías, ni muchos de los ayuntamientos. A las pruebas me remito. El desastre de la Dana, cada vez es mayor, cuantos más detalles conocemos no solo del ex presidente Mazón y todo su ejecutivo, también del presidente del partido, más preocupado por el relato que no por la suerte de los afectados. Tampoco han sido ejemplo en tiempos de la pandemia (especialmente en la Comunidad de Madrid), todavía menos en la lucha contra los incendios del año pasado, y un auténtico desastre en materia sanitaria, en Madrid, Andalucía, etc. En resumen, cuando al mismo partido le suceden tantos desastres organizativos, demuestra su incapacidad para gobernar. Y para rematar lo que digo, su reacción ante el ataque de Trump a Venezuela. Ni el mismo día ni los siguientes, fueron capaces de presentar una posición clara y unitaria para dejar claro en qué punto estaban. Como de costumbre la presidenta madrileña saltaba de alegría y demostraba la nula comprensión de la gravedad de lo sucedido, mientras Núñez Feijóo iba de un lado para otro, sin llegar a ninguna concreción. Francamente, si ante tamaña vulneración de las más elementales normas del derecho internacional, el presidente del principal partido de la oposición no sabe qué decir ni cómo posicionarse, tenemos un grave problema. Mejor dicho, el PP tiene un grave problema porque aparece como incapaz de conocer y evaluar la situación política mundial. Tampoco hemos visto ninguna reacción clara y contundente ante las amenazas de Trump respecto Groenlandia. Si un partido español no sale en defensa de la integridad territorial de la UE, mejor se dedique a otros quehaceres, lejos de la política. Es más, creo que estas graves carencias, demostradas en solo tres o cuatro días, harán un daño terrible al PP, en las próximas elecciones, sea en Aragón, en CyL, o en Andalucía. Ver al PP, dudoso, e incapaz de ponerse al frente de una reacción, valiente contra los objetivos de Trump, presupone que si un día llegase al poder, sería capaz de someterse a todos los deseos y caprichos de un auténtico ególatra, convertido en autócrata, para beneficio propio y de su entorno. Si había un momento de sumar fuerzas con el gobierno, precisamente ha sido con el ataque a Venezuela. Han desaprovechado otra oportunidad, y no solo esto, sino que se sitúan en contra de enviar fuerzas de paz a Ucrania, o a condenar firmemente la continuidad del genocidio de Israel en Gaza. ¿Cómo es posible que un partido como el PP, no tenga opinión ni posición sobre los grandes temas del momento? Queda clara su desorientación e improvisación. No están preparados ni formados para hacer frente a los graves asuntos en política internacional, pero tampoco en la nacional. Así pues, el paseo electoral que preveían se les va a atragantar y muy probablemente verán castigada su incapacidad, con unos resultados muy diferentes a los esperados. Tiempo al tiempo.