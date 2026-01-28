Wednesday, January 28, 2026
LA GESTICULACIÓ PERMANENT DE JUNTS - art. L'Endavant
LA GESTICULACIÓ PERMANENT DE JUNTS. Espantats per les enquestes, totes, i en totes direccions, fa temps que Junts ha decidit “anar pel pedregar” i copiar fons i maneres més pròpies de les CUP, per una banda, i similars a les de Vox, per altra. Si en algun moment buscaven una certa centralitat, l’han perduda a bastament i ja ningú sap ben bé cap on van, ni fins on volen arribar. I res pitjor en un partit que és de govern, en centenars d’ajuntaments i desenes de consells comarcals que deixar-se portar per la rauxa més tronada. La gent té memòria, i els mitjans de comunicació, arxius i registres que permeten, en qüestió de segons, recuperar accions i actuacions, de pocs mesos enrere o d’uns quants anys. Veure ara sortir desfermats contra els problemes a Rodalies, i reclamar dimissions a tort i a dret, és molt poc seriós. Més ben dit, molt patètic. Certament, Rodalies ha patit mal tractaments múltiples i reiterats, al llarg de decennis, però és precisament ara, quan s’hi estan invertint quantitats com sempre s’havien reclamat. I no ho dic jo, no, no, ho diu el Comissionat Pere Macias que afirma disposar de tant finançament com fa falta, per atrapar el temps perdut. No solament en matèria d’infraestructura, vies i elements complementaris, sinó de material rodat, amb les properes incorporacions de màquines i vagons de darrera generació. Què feien ells anys enrere ? Queixar-se, criticar i lamentar, però res que fos realment pràctic i eficient. Governar vol dir decidir i exigir que cada administració compleixi amb les seves obligacions i en aquests aspectes, Junts, va ser molt poc eficient i exigent. Als resultats em remeto, fruit de tenir molta mediocritat en els seus principals representants i dedicar-se més a “fer volar coloms” que no pas a resoldre els problemes urgents de la ciutadania. Ara, veuen amb autèntic pànic, com el Govern Illa, fa front a les dificultats amb persones d’alta formació i preparació, alhora que posen una immensa dedicació per resoldre totes les adversitats de tants anys de desídia i desgavell. Criticar és molt fàcil, sobretot per part d’un gran nombre de parlamentaris amb molt poca dedicació a la tasca pública. Creuen que poden justificar la ineptitud sortint en els mitjans de comunicació, amb mitges veritats i moltes falsedats. No volen escoltar les informacions i documentacions que tenen al seu abast, perquè demostren l’eficàcia del nou govern. El temps corre, i les deficiències s’aniran corregint fins aconseguir posar al dia un servei que no hauria d’haver arribat al punt de deteriorament en que estava, però el govern central està complint els compromisos i tota la xarxa està en obres. En obres i amb els encàrrecs fets de nou material que s’anirà incorporant, dintre de poques setmanes, a un ritme prou elevat com tenir-lo tot nou, en tant sols un parell d’anys. Les primeres unitats estan fent proves, per ser incorporades d’aquí unes setmanes. I ningú vulgui posar por a la seguretat perquè aquesta és una qüestió bàsica, essencial i en activitat permanent, com se’ns ha explicat. Junts, està en altres batalles, més de supervivència que no li deixen veure la realitat. Allà ells !!!