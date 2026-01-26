LA FIABILIDAD DE UN LÍDER. Decía el presidente Terradellas que un político puede tener carencias, cometer errores y manifestar dudas, pero nunca, nunca, hacer el ridículo. En estos días de catástrofes, duras condiciones climáticas y crisis diversas, no he visto en el líder de la oposición, Núñez Feijóo los mimbres de un auténtico jefe de gobierno. No sabe imponerse a los relatos que le marcan desde la Comunidad de Madrid, por un lado, y desde algunos puestos secundarios, con apetencia de subir de grado. Hay demasiada prisa, demasiada improvisación y una monumental ignorancia sobre temas básicos y elementales del funcionamiento de las empresas y organismos estatales. No se entiende como el principal partido de la oposición, con múltiples asesores en todas las instituciones en las que está presente, no se ha rodeado de técnicos, formados y competentes. Esto pasa cuando en un partido prima la “colocación” de amigos y parientes, en vez de personas altamente cualificadas. No es de recibo que el líder de la oposición lea una retahíla de supuestos errores, carencias, malas prácticas e inacciones ante el peor desastre ferroviario de la historia reciente y el Ministro Puente, le tenga que ir rectificando, punto por punto, hasta llegar a la totalidad de los interrogantes planteados. Esto, en mi casa, en mi país, supone hacer un ridículo inmenso. Pero, es que llueve sobre mojado, nunca mejor dicho. En todas las intervenciones públicas, sea ante los medios de comunicación, sea en la tribuna del Congreso de la Diputados, vemos salir a un Núñez Feijóo con documentos, supuestamente bien preparados y fundamentados, por grandes especialistas, al servicio del grupo parlamentario, y en pocos segundos Pedro Sánchez, le saca los colores con respuestas claras y contundentes que desmienten sus afirmaciones. Si esto se hubiera dado en una o dos ocasiones, se podría apuntar a un mal día, un mal momento. Todos lo tenemos o lo hemos tenido, pero cuando es habitual y reiterado, tiene otra significación: la de la poca o nula fiabilidad. Y esto para alguien que quiera alcanzar la jefatura del gobierno, es letal. Si un factor tiene que tener un líder es el de la fiabilidad, estrechamente ligado al de la credibilidad. Y Núñez Feijóo ha perdido la credibilidad con la que vino de Galicia. Al menos para los que no lo habíamos visto actuar, en vivo y en directo, día sí, día también, nos lo habíamos creído, pero el paso de los meses ha sido terrible. Mucho peor de lo nunca imaginado porque en muchos casos se ha metido en jardines que podía haber evitado, con un poco de prudencia, y un poco de paciencia. Y rodeándose de personal fiable, formado y capacitado. Lo siento, pero a mí me pasa lo que a él, y habrían rodado muchas cabezas, de técnicos, asesores y políticos. Pasar al líder, documentos inexactos o plagados de errores, es el peor de los pecados porque le hacer caer en un ridículo espantoso. Pues bien, visto lo visto, no parece haya escarmentado. Siga así, y en poco tiempo alguien pedirá el relevo. Tiempo al tiempo.