Tuesday, January 13, 2026
GAZA, EL GENOCIDI AMAGAT - art. Blogesfera
GAZA, EL GENOCIDI AMAGAT. No podem permetre que sota excuses i subterfugis d’alto el foc, es vagin perpetrant tota mena d’actes infames contra la vida de les persones, moltes d’elles dones i infants, indefensos. No podem callar quan en els darrers mesos hi ha hagut més de 400 morts, ni explicables ni justificables, sota cap concepte. Ni eren amenaça ni estaven en llocs prohibits. No, no, simples persones a la recerca de menjar i beure o trobades al mig d’intervencions dels militars israelians. No hi ha cap mena de supervisió ni control dels delictes que cometen els colons, a la recerca de noves terres i territoris, que poden matar, sota l’excusa d’haver-se sentit amenaçats per pobres pagesos o refugiats, ja no a l’interior de la franja de Gaza, sinó en altres punts de la frontera, on Israel va ampliant presència, amb la intenció d’apropiar-se de més i més territoris. Ja no hi ha ni recerca d’excuses. Actua amb la prepotència de qui se sap intocable i superior als qui malviuen al seu costat. Els volen fer fora, i per això necessiten fer-los la vida impossible per veure si al final entenen que no podran sobreviure i que han de marxar cap on sigui, els és igual, el que no volen és que continuïn on son. Terrible destí el del poble palestí i amb ell, els seus veïns del Líban que veuen com el país més poderós del món proporciona tota mena d’armes a Israel i li permet actuar sense fronteres ni límits. El que persegueixen és la creació del Gran Israel, i per això han d’eliminar a tots els qui no el fan possible. Es increïble com uns ciutadans que van passar per uns dels moments més tràgics de la humanitat, siguin capaços d’actuar de manera semblant contra els ciutadans d’un altre país. Mai se’ls podrà perdonar perquè no son uns pocs que duen a terme aquest genocidi. Al davant hi ha no solament els dirigents del país, hi ha centenars de milers de soldats i colons, que actuen per iniciativa pròpia o sota comandaments que ni discuteixen ni desobeeixen tot i donar ordres contràries a la humanitat. No tenen perdó perquè s’han convertit en criminals i com a criminals han de ser perseguits i jutjats. Per això, totes les seves accions, han d’estar recollides i documentades perquè de manera immediata siguin portats davant les instàncies de la Justícia universal. A tots ens correspon col·laborar i actuar contra totes les accions i actuacions d’Israel. No podem quedar impassibles perquè es creuen amb el dret, de foragitar per la força a tot un poble i si no se’n va, se’l destrueix. El genocidi continua. El volen amagar, però precisament per això, l’hem de fer més visible que mai.