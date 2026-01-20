FEIJÓO, ¿ A POR TODAS? Nunca habíamos visto con tanta asiduidad, a Núñez Feijóo, en Cataluña. ¿A qué viene este repentino interés por nuestra tierra? Muy sencillo, intentar sumar algún diputado a la escuálida representación del PP en el Congreso de Diputados y en el Senado. Cataluña, dispone de 48 escaños en el Congreso. Según los resultados de 2023, el PSC se llevó 19 puestos, Sumar, ERC y Junts , 7 cada uno, el PP solo 6, y finalmente Vox, 2. Queda clara la posición del PP, en quinta posición, o en la penúltima, que lo hace un poco más doloroso. ¿Puede progresar? Poder, puede, pero que lo haga es muy difícil porque los errores cometidos han sido de campeonato y ahora mismo, tampoco puede presentar ninguna propuesta interesante, después de ir contra todo y contra todos, por tierra, mar y aire. El PP critica al PSOE por las supuestas cesiones hechas al independentismo, pero es que ahora mismo, pretender borrar todas las amenazas contra Puigdemont, contra Junts, contra el catalán, contra el modelo educativo, contra el despliegue de los Mossos o contra todos los acuerdos Gobierno central – Generalitat, es imposible. Con esta carta de presentación es muy complicado pedir el voto para un partido que no conoce ni actúa en consonancia con los deseos y aspiraciones de la mayoría de los catalanes. Y con ello no pretendo que caigan en brazos de los independentistas, en absoluto, pero simplemente muestren respeto para la lengua y cultura propias, y ayuden a lograr pactos para mejorar la vida de los catalanes, en su conjunto. Voten a quien voten, piensen lo que piensen. Si no cambian de manera substancial, no conseguirán avanzar. Son muchos años de desencuentros y políticas decididas, en Madrid e impuestas a los dirigentes en Cataluña. Para el PP, su partido en Cataluña es una simple sucursal, a la que imponen lo que debe decir y defender. No es extraña su irrelevante presencia en el mundo municipal con la excepción de Badalona y Castelldefels, pero debo recordar que Cataluña tiene 947 municipios, y el PP solo gobierna en una docena. Ahora mismo, tiene más opciones de avanzar territorialmente Vox, que el PP. Pero es que el interés repentino e instrumental es tan evidente que no cuela. Es decir, no se ve ningún planteamiento serio de implantación territorial, como para resistir y ampliar en los próximos años. Pensar en traslados de candidatos de ciudad a pueblos del interior, puede parecer viable y factible, pero es artificial, no produce raíces ni crea opciones para el futuro. Las constantes y permanentes improvisaciones del pasado, producen los frutos presentes. El partido no aparece como opción para recabar apoyos ni prestar ayuda ante proyectos de país. Su partidismo y sectarismo les deja en un rincón del Parlament y en unos pocos espacios, a nivel territorial – municipal. Salir de estos reductos, precisa de acciones y actuaciones de futuro, con candidatos sólidos, dispuestos a jugar la “carta catalana”, y no la “carta española” para mayor gloria de Núñez Feijóo. En fin, de momento podrá ir y venir, pero a la hora de recoger frutos, verá que las cosas deben hacerse de otra manera, con mucha más dedicación y convicción. Tiempo al tiem