Wednesday, December 03, 2025
QUAN CALLAR, ÉS LA MILLOR OPCIÓ - art. Blogesfera
QUAN CALLAR, ÉS LA MILLOR OPCIÓ. Els nivells polítics han anat baixant fins arribar a cotes realment alarmants. Cada dia en som testimonis, sobretot a Madrid: Congrés i Senat, i per descomptat a l’Assemblea de la Comunitat de Madrid. Però, com totes les plagues i epidèmies s’estén amb rapidesa cap a la resta de l’Estat, fins arribar a racons que havien estat preservats, com son els Ajuntaments. Avui, però parlant de plagues i epidèmies, he de fer referència a l’aparició de porcs senglars, afectats per la PPA ( pesta porcina africana) un autèntic malson per a tots els pagesos, molt especialment els dedicats a l’engreix de porcí, una de les grans indústries del país. Doncs bé, ningú no podrà dir que la reacció del govern no hagi estat immediata ,amb un desplegament mai vist d’efectius propis i externs, com son els efectius especialitzats de la UME ( Unitat Militar d’Emergències). Encerclament total del territori afectat: parc de Collserola, batudes de gran intensitat, i investigació de tots els animals per comprovar si estan infectats o no. Queda clar, doncs, que en un Govern, cada peça és indispensable perquè està degudament formada i preparada per entomar situacions d’urgència i emergència com és aquesta. Tothom ho ha vist i ho ha seguit, minut a minut, amb aparicions constants del Conseller Ordeig, així com d’altres tècnics i especialistes en la matèria. S’han mantingut reunions, amb alcaldes, amb grups parlamentaris, amb entitats i empreses del sector. En resum; s’ha fet el que cal fer, en situacions complicades i delicades com aquesta. A què ve, doncs, que Junts , ERC i el PP, reclamessin la tornada del president Illa de Mèxic, on ha anat per reforçar la presència de Catalunya, a la Fira Internacional del Llibre ? Es molt infantil i molt poc seriós, per part de partits amb representació parlamentària, que considerin que un president no pot marxar o hagi de tornar, perquè hi ha una crisi puntual, en un àmbit determinat. Es que creuen que només el president pot fer front a un problema puntual ? Quina fe i confiança tenen en els Consellers ? Es que creuen que tot pot ser un desastre com a la Dana de València? Quan grups a l’oposició només tenen en el cap, la recerca d’algun comentari o petició extravagant per a poder sortir en els mitjans de comunicació, ho tenen molt malament. No tenir arguments concrets, no aportar confiança en les institucions, suposa demostrar incapacitat per exercir les funcions d’oposició. Bé, fins i tot aniria més lluny, dient que no tenen capacitat per actuar en política. Ras i curt. Tots els polítics hem de ser capaços d’exigir responsabilitats, a qui pertoca, en aquest cas al Conseller del ram, i tot seguit fer-ne seguiment i si cal demanar informació i documentació. Però, un Govern, és un equip i cada membre ha d’exercir les funcions que té encomanades. Si només poden actuar sota presència del president, no hi ha equip. Ells volen un milhomes i la política és una altra cosa. Així s’entén, encara més, perquè estan a l’oposició i la perspectiva que s’hi quedin, per a molts anys més.