BUITRES AL ACECHO, EN TODAS LAS INSTITUCIONES. No conozco personalmente a Leire Díez, ni al pequeño Nicolás, ni a cientos otros que como ellos han pululado por todas las instituciones del país, a lo largo y ancho de la geografía española, durante años, incluso siglos. Todos los que hemos ostentado cargos públicos, hemos conocido a multitud de personas de las más variadas características, que se nos acercaban para ofrecer sus servicios. Remunerados, por supuesto, incluso con descuentos y ofertas, imposibles de rechazar. Me asombra que muchos se asombren, de la existencia de personajes que acechan como buitres, a todo lo que huele a ganancias fáciles. Que las consigan o no, ya es otra historia, pero puedo relatar centenares de casos entorno a proyectos municipales, autonómicos o estatales. El objetivo y la técnica, es siempre la misma. Vivir del cuento, de la ganancia fácil. Y es que tenemos en España, multitud de holgazanes, aprovechados, caraduras, vagos y maleantes que pueden presentarse en cualquier institución, a ofrecer sus servicios. Si se tiene un poco de información, algunos contactos y suficiente verborrea, se pueden conseguir ganancias increíbles, en poco tiempo. He tenido encuentros , mantenido entrevistas, recibido correos, llamadas telefónicas y visitas inesperadas para ofrecer todo tipo de atractivos proyectos que supondrían creación de puestos de trabajo, impulso turístico, ganancias inmediatas, etc., para el pueblo, la comarca o la región. Una simple y pequeña comisión abriría las puertas del paraíso. Si esto pasa a un alcalde, ¿qué no pasará a un presidente autonómico, a un ministro o al presidente del gobierno? Entorno a las administraciones siempre hay quien piensa en cómo “vender su producto”, tanto si es inventado como real. Incluso hay quien quiere hacer negocio, presentándose como comisionista de alguien a quien no conoce. De todo hay en la viña del Señor. De aquí que me parezca increíble como algunos periodistas y medios de comunicación aceptan como verdaderos todo tipo de infundios que no tienen ningún fundamento real. Si quien es el objetivo no toma muchas precauciones puede caer en la trampa y creerse las mentiras de estos buscadores de negocio fácil. Todos los alcaldes recibimos ofertas de mascarillas y otros materiales sanitarios durante la pandemia, que tuvimos que investigar, para estar seguros de no caer en manos de desaprensivos. No fue fácil, porque cuando hay urgencia, hay trámites que se acortan y no hacen saltar las alarmas. De aquí la necesidad de colaborar con otras administraciones para evitar ser engañados. Pero, vuelvo al principio. Dar credibilidad a una persona como Leire Díez, interesa a todo aquel que pretende dañar al gobierno, y con él al partido. ¿Hasta dónde llegó en sus tejemanejes? Esto lo debe investigar y aclarar la Justicia, sin más demoras ni filtraciones interesadas venga de la UCO o de medios de comunicación poco fiables. Todo lo demás hay que ponerlo en cuestión. Y lo mismo con otras informaciones del trio “calavera”, bajo el expediente de Koldo García. Llevamos meses, muchos meses en que suben y bajan los supuestos cobros corruptos, pero todavía no tenemos la lista de patrimonio, cuentas bancarias, y detalles concretos de todo lo que se investiga. ¿Por qué esta lentitud? ¿Por qué no tenemos acciones y actuaciones más concretas? ¿Tiene alguien interés en alargar, por alargar, las investigaciones? A todos los ciudadanos nos interesa aclararlo todo y llegar lo antes posible a juicio para saber las fechorías cometidas y recibir el justo castigo. Termino. Comprendo el interés de PP, VOX y otros, en aceptar todas las invenciones y conexiones con el gobierno y el partido socialista. Es el momento en que todo vale, pero es infantil y desconocedor de la realidad, la existencia de un mundo paralelo a todos los gobiernos, en el que se inventan, se crean y se gestionan multitud de historias, sin ninguna participación real de cargos institucionales ni del partido. Y nada mejor para demostrarlo que esperar que la Justicia justa, haga su trabajo con la celeridad debida. Entonces veremos qué hay de cierto y qué de inventado.