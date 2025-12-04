Thursday, December 04, 2025
BORREDÀ: MURAL COL.LABORATIU DE VALENTÍ GUBIANAS, A LES PISCINES MUNICPALS - nota premsa
BORREDÀ: SEGON MUR COL.LABORATIU, DE VALENTÍ GUBIANAS. El poble de Borredà ( Berguedà) acaba d’estrenar un segon mural col·laboratiu, de la mà de Valentí Gubianas i Escudé ( Navàs), il·lustrador de llibres i murals. Aquesta segona obra, s’ha dut a terme sobre el mur de tancament del recinte de les piscines municipals. Una extensa superfície de 35 metres de llargada per dos i mig d’alçada. Aquesta obra s’emmarca dintre del programa “Tallers i activitats formatives d’àmbit cultural” de la Diputació de Barcelona. L’autor, va fer unes propostes, especialment pensades per l’àmbit d’unes piscines municipals, i s’ha dut a terme en els darrers dos caps de setmana de novembre. Hi ha participat un bon nombre de persones, de totes les edats. El resultat final, és magnífic, per la temàtica, pels colors, per l’encaix en un indret que sempre havia estat color de formigó. El mural anima a viure i gaudir de l’espai on s’ha pintat. (foto 1) I és que el mateix autor, havia realitzat un primer mural, l’any 2024, a la façana posterior de les escoles municipals, que dona a l’amfiteatre cívic. (foto 2). Aquell bon record, ha motivat repetir experiència, amb un resultat de molt alt nivell, similar al primer. Amb aquest, Borredà compta amb 4 murals que donen vida a espais molt utilitzats per la gent del poble i els nombrosos visitants que venen. Ja s’està pensant en alguna nova obra, de cara l’any vinent. Borredà, desembre 2025. Adjuntem: Mural col·laboratiu . Mur piscines ( 2025). Façana posterior Escoles (2024)