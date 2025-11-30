ESPERANDO A GODOT ( PUIGDEMONT) Cada paso que da Junts, cada anuncio, plan o reorganización de su estructura, para adaptarse a la situación presente o futura, a la espera del retorno de Puigdemont, me lleva a imágenes y situaciones propias de la gran obra de Samuel Beckett: Esperando a Godot ( tragicomedia en dos actos), dentro del “teatro del absurdo”. Junts, no quiere ser, ni parecerse a lo que fue Convergencia, y sin embargo éste es el destino que quisieran muchos de sus alcaldes y concejales, que no entienden las batallas estériles que solo conducen a la melancolía, con grandes dosis de inutilidad y ridículo. Durante años, criticaron y acusaron al PSC de ser un partido sucursalista, al servicio del PSOE en Cataluña y ahora son ellos los que han sucursalizado su vida, dando total protagonismo a sus siete diputados en Madrid, de manera que han desaparecido de la vida cotidiana en el Parlamento de Cataluña. Cualquiera que siga la política catalana comprobará como en el Parlament, los protagonistas son los socialistas, junto con ERC y Comunes. Es el tripartito que permitió la investidura de Salvador Illa, a la presidencia de la Generalitat. El resto de partidos se limitan a criticar y exponer deficiencias, sin aportar soluciones ni compromisos de votaciones favorables a proyectos para resolverlas. Y en esta crítica, el principal partido es Junts, olvidando su presencia en el gobierno del cual salieron, por estrategias de salón que nadie comprendió, y supusieron un duro castigo en las elecciones al Parlament, donde solo disponen de 35 diputados, sobre los 135 que lo componen. Podrían ser un elemento esencial si aceptaran entrar en debates y propuestas de gobierno, pero no. Se han situado en la crítica permanente, contra todo y todos, hasta el punto de votar en contra de propuestas que perjudican los intereses de sus alcaldes que ahora y aquí son el principal puntal de su poder territorial. Recuerdo para los no expertos en Cataluña, que Junts ostenta alcaldía, en 334 municipios de los 947 que tiene el país. Y un total de 2.683 concejales. En conjunto, una fuerza territorial importante, a la que podemos añadir una parte de los consejos comarcales, y el gobierno en la diputación de Gerona. Este colectivo, muestra cada vez más su descontento con la deriva contraria a todo de su partido, sin rentabilizar su presencia en Madrid ni en el Parlament. Para un alcalde, es incomprensible no conseguir réditos de una fuerza de primer orden, vista la composición del Congreso de los Diputados, sí, pero también del Parlament, donde podría sumar sus votos a los del PSC y superar de largo los 68 escaños, de la mayoría absoluta. Recuerdo que el PSC dispone de 42. Pues bien, van pasando los días, las semanas y los meses, y la estrategia no cambia. Peor aún, se enquista en una posición infantil, en la que priman los gestos, discursos con insultos incluidos, por parte de la portavoz, Miriam Nogueras que considera un mérito, hacerse impopular ante toda España, como vía para demostrar la determinación de su jefe. Y, todo, depende de un Puigdemont, huido y refugiado en Bélgica, a la espera de poder regresar a España, sin haber pasado por un tribunal, como sí hicieron el resto de sus compañeros de Consejo Ejecutivo. Triste estrategia que bien pocos en Cataluña van a premiar, caso de que se atreva a presentarse de candidato a las próximas elecciones. Pero, esperar por esperar, y depender de alguien que ha perdido el contacto directo con la ciudadanía, lleva a la parálisis en la que vive Junts. Creen que el retorno de Puigdemont va a resolver sus dudas, contradicciones y parálisis, a solo año y medio de las elecciones municipales. Y a dos, de las nuevas generales. Demasiados retos para una persona que nunca ha tenido especiales dotes para la estrategia y el gobierno. Nadie crea que en sus ocho años de ausencia, haya adquirido unas dotes que nunca ha tenido. Pronto lo comprobarán y sus resultados los veremos, en vivo y en directo. Esperando a Godot (Puigdemont), sirve para ilustrar la situación.