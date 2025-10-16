Thursday, October 16, 2025
SATISFACCIÓ PEL FRACÀS DE L'OPA HOSTIL DEL BBVA SOBRE EL BANC SABADELL
SATISFACCIÓ PEL FRACÀS DE L’OPA HOSTIL DEL BBVA AL BANC SABADELL. Com client dels dos bancs, no em va agradar el llançament de l’OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell. Ni pel fons ni per les formes, de manera que el resultat m’ha satisfet. Per a mi, la principal causa del rebuig és que reduir les entitats bancàries porta a un allunyament dels clients, i lògicament a la pèrdua de totes les oficines del banc petit, en benefici del gran. Si mirem la comarca del Berguedà, però ho podem extrapolar a la resta del país, allà on hi ha oficina de les dues entitats, era evident que la del BS es tancaria, cosa que limitaria la nostra accessibilitat. La insistència en crear entitats més grans, de cara a ser més competitius a nivell de la UE, és cert fins un determinat punt. També han de poder sobreviure bancs regionals que no podran competir en certs nivells, però donaran un important servei, a la clientela més propera. Doncs bé, una cosa no és contradictòria amb l’altra. Han de coexistir els grans amb els petits i mitjans, frenant els intents de quedar sense els de menor volum. Si ho extrapolem a nivell de comerç, va bé tenir alguns grans supermercats, però alhora, botigues de proximitat, on som tractats millor i amb opció a productes de millor qualitat. Així, doncs, satisfacció pel resultat final. Berguedà, 17 d’octubre de 2025