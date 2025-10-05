EL PP, LA BANALITAT I LA INDOLENCIA, COMO PRINCIPIOS BÁSICOS. Queda claro que, en la sala de máquinas del PP, imperan los asesores indolentes, capaces de animar a los políticos a banalizar cualquier tema y tomar el resto como asuntos secundarios, por muy relevantes que sean. Parten de una idea básica como la de que las noticias de un día, borran las del otro, y nadie se acuerda de nada importante. En resumen: total impunidad ante cualquier discurso, decisión o resolución. Si a todo esto añadimos, la existencia de diversas salas de máquinas, con poca o ninguna relación entre ellas, comprenderemos el grado de improvisación y el caos existente. Tampoco existe una estructura piramidal, esencial para evitar contradicciones y rectificaciones. A Núñez Feijóo le puede salir un competidor del mismo partido, expresando diferencias substanciales, sin que nadie haga nada por evitarlo. Lo hemos visto recientemente con el delicado tema de si Israel perpetra un genocidio o se trata de crímenes de guerra, o peor aún, víctimas colaterales, en su lucha contra los terroristas de Hamás. De entrada, unos barones dicen una cosa, otros, otra, y al final, como ya es habitual Díaz Ayuso, se alinea totalmente con Israel. No le importa el sufrimiento del pueblo palestino, ni la lucha por parar tanta crueldad. Incluso se permite banalizar y ridiculizar a los que se movilizan a favor del cese total de muertes inocentes. Hay que ser muy obtuso para pensar que la gente, así, en general, olvida rápidamente y no pensará en todas estas acciones, cuando vaya a votar. Hay imágenes que no se olvidan, sobre todo cuando se trata de ver, en vivo y directo, atrocidades impropias de un país, supuestamente democrático. El gobierno Netanyahu, ha roto todas las convenciones y se ha situado claramente en la perpetración de un genocidio. Que el PP se atreva a banalizar este tema y que se lo tome con una indolencia impropia de un partido de gobierno, le va a pasar factura. Una dura factura, de la cual se va a arrepentir toda su vida. Se puede ser de derechas o de izquierdas, pero el sentimiento de humanidad debe imperar en todo momento, en todas partes, y esto es lo que no vemos, en el PP. Era y es esperable en VOX, pero acompañarlo en esta travesía, no estaba en los imaginarios de ningún demócrata español. Pues bien, también aquí las costuras se han roto y vemos un total seguidismo del PP, con respecto a VOX. ¿Qué puede o debe pasar para cambiar de estrategia? Muy fácil: una o varias derrotas consecutivas del PP, como para que se ponga en cuestión todo lo andado y se exija rectificar, incluso cambiando de liderazgo. El próximo año, deben tener lugar varias elecciones autonómicas. No sabemos cuántas porque en algunos casos dependerá de si pueden aprobar presupuestos o no. En otros casos, por simple interés político si las encuestas detectan buenos resultados o no. Finalmente otros pueden decidirlo en el último momento, caso de que se convoquen las generales. Así pues, el panorama es inestable en todas partes, aunque el PP solo lo diga para el caso del gobierno central. Llegados hasta aquí, asistiremos a un exhaustivo repaso de todo lo hecho y dicho en estos años, en temas de especial relevancia, y estoy seguro que el posicionamiento respecto del genocidio de Israel, al pueblo palestino, estará en el primer puesto. Veremos qué excusas presentarán ante la falta total de empatía y humanidad. Un partido con estas carencias no puede asumir ningún gobierno, y menos el del Estado.