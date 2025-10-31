Friday, October 31, 2025
CENTRAL HIDROELÈCTRICA REVERSIBLE DE LA BAELLS, GRAN APOSTA DE FUTUR- PSC BERGUEDÀ- NOTA DE PREMSA
“La central hidroelèctrica reversible de la Baells serà un motor de progrés per al Berguedà” El PSC aposta per un projecte que generarà energia renovable, crearà 500 llocs de feina directes i reactivarà l'economia comarcal amb una inversió de 400 milions d’euros Berga, 31 d’octubre de 2025. El projecte de construcció d'una central hidroelèctrica reversible a l'embassament de la Baells és una oportunitat estratègica per al Berguedà. Així ho afirma l'executiva i el Consell Polític del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a la comarca, que n'ha analitzat detalladament la documentació de la tramitació ambiental, actualment en exposició pública. Fonts del partit han assenyalat que "la central hidroelèctrica reversible de la Baells serà un motor de progrés per al Berguedà". Els socialistes defensen que és un projecte positiu, transformador i una oportunitat única per reindustrialitzar la comarca i crear llocs de treball. L’empresa pública d’Àustria Verbund i E-Storagy de Capital Energy impulsen la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a la Baells amb una potència de 512 MW i una capacitat d'emmagatzematge de 4,3 GWh que serà la primera a les conques internes de Catalunya. La central utilitzarà l'aigua del pantà de la Baells, que es conduirà a una bassa superior de nova construcció al pla de Clarà (La Nou) per generar electricitat verda aprofitant el desnivell entre els dos embassaments. El PSC del Berguedà destaca que el projecte respecta l'entorn i no comportarà malbaratament d’aigua perquè la central funcionarà amb un circuit tancat, les instal•lacions seran soterrades i integrades en el paisatge. A més, es tracta d’un model tecnològic que pot ser un referent per a futures infraestructures energètiques reversibles a Catalunya. Aquesta iniciativa comportarà una inversió global de 400 milions d'euros amb clars beneficis per a la comarca. Pel que fa a l'ocupació, les empreses promotores preveuen la creació de 500 llocs de treball directes i 1.200 llocs d’indirectes durant els treballs de construcció, als quals caldrà sumar els 30 llocs de treball permanents un cop la central estigui en servei. La fase de construcció generarà 12 milions d’euros per als ajuntaments de la Nou, Cercs i Vilada a través de l'Impost de Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO). A més, un cop la central estigui en funcionament, aquests consistoris rebran 600.000 euros anuals en impostos durant la seva vida útil. Addicionalment, les empreses promotores destinaran 400.000 euros anuals a dotar un fons per impulsar propostes de desenvolupament per al Berguedà. La central reversible de la Baells no només generarà energia renovable i contribuirà a lluitar contra el canvi climàtic, sinó que reforçarà el teixit industrial del Berguedà. Es preveu que impulsi la construcció d’una nova subestació elèctrica al polígon d'Olvan tal com reclamen diferents agents de la comarca. D’aquesta manera augmentaria la capacitat elèctrica disponible per a la indústria berguedana i optimitzarà el subministrament de tota la comarca. La nova subestació serviria també per evacuar l’energia verda produïda a la central de la Baells. Al mateix temps, aquest projecte pot ajudar a fer realitat el desmuntatge de l’antiga central tèrmica de Cercs que va tancar l’any 2011, però les seves instal•lacions no s'han desmantellat. Per tot plegat, el PSC del Berguedà considera que la construcció d’una central hidroelèctrica reversible a la Baells és una oportunitat històrica que arriba en un moment crucial per reactivar l’economia i assegurar un futur més pròsper i sostenible per a tota la comarca.