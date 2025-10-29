Wednesday, October 29, 2025
BORREDÀ, EL GRAN REPTE DE RECICLAR BÉ - nota pel Blog
BORREDÀ, EL GRAN REPTE DE RECICLAR BÉ. A partir d’aquest dissabte dia 1 de novembre, Borredà, juntament amb els altres pobles de la comarca que no tenen el porta a porta, com a sistema de recollida de deixalles, estrenarà el nou sistema de recollida de selectiva, mitjançant contenidors per a cada tipus de material. Quan anys enrere, se’m va proposar entrar en el sistema de porta a porta, vaig dir que no, perquè l’estructura del nucli urbà, molt especialment el Casc Antic, feia molt complicat el pas de vehicles de recollida. De fet, haurien d’haver vingut vehicles especials, i tot es complicava també pel fet de tenir una àmplia població de segons residents. Es així com vam quedar per entrar en un nou sistema que ha tardat més de l’inicialment previst, però que ja és una realitat. L’ajuntament, ha aconseguit que de les dues illes ecològiques proposades, es passi a les 3 actuals. Es un bon acord perquè ens permet tenir-ne una, molt a prop de casa. Ara toca triar bé i seguir les instruccions que ens han donat. Estic segur que si en algun moment s’ha de fer alguna modificació, es farà arribar a qui correspon aplicar-les que és a qui vam delegar aquest servei: el Consell Comarcal del Berguedà. Començar amb bon peu és molt important. Hem tingut temps d’informar-nos i sempre queda el recurs de demanar, si tenim dubtes. L’essencial és que la setmana vinent tots fem el que ens han demanat de fer. Les antigues maneres de treure les coses fora de casa, han donat pas a fer-ho d’una manera més ordenada, perquè no podíem continuar abocant tot i de tot, en un abocador. Amb uns simples preparatius i una mica de paciència, aconseguirem convertir en rutina la separació dels materials per portar-los al contenidor corresponent. Així, col·laborarem a tenir un poble sensibilitzat, en la millora del medi ambient. Ànims. Sempre hem estat en bones posicions a nivell de conscienciació i participació. Ara, toca fer-ho en aquest àmbit del reciclatge. Salutacions cordials. Joan Roma i Cunill