BERGA, POSTALS "TURÍSTIQUES"
BERGA: POSTALS “TURÍSTIQUES”. No trobareu cap altra capital de comarca que ofereixi unes postals “turístiques” tan agosarades com les que té Berga, a la façana que dona a la C-16, l’Eix del Llobregat, per on passen milers, desenes de milers de vehicles, al llarg de tot l’any. Si en un altre lloc s’hauria minimitzat l’impacta, aquí no. Es manté, i fins i tot empitjora cada dia que passa. Mirem-ho. Si els que pugen i baixen miren cap a Berga, veuran una urbanització “fallida” a la zona anomenada els 40 pilars, però bé, anem més amunt i passada la Caserna de la Guardia Civil, podran contemplar una part del cementiri, amb un gran nombre de nínxols que francament no crec sigui la manera més alegre de pensar en una ciutat. I com que la desídia i l’abandonament d’idees en pro d’imatges positives no ha estat mai en el programa de govern, només uns pocs xipresos podrien formar una barrera vegetal de millor vista que no pas la que ara tenim. Però, és igual, pocs metres més amunt, podem veure una immensa acumulació de fustes, ferralla, neumàtics, planxes de plàstic, metàl·liques....al llarg d’un centenar de metres, amb una barraca que potser s’ha convertit en habitatge d’ algú que ha decidit viure a peu de carretera. Mai tan ben dit. I com que model atreu model, heus aquí que si puges cap a la benzinera veuràs com un nou poblat de ferralla s’hi ha instal·lat. No serà el darrer. I arribats fins aquí, girem cap a la dreta, on hi trobem una immensa concentració d’estris, utensilis, ferralla, vehicles en desús, barraques, cobertes....que porten anys, molts anys mostrant les seves entranyes a tothom qui passi per aquí per anar cap al Santuari de Queralt, o cap a Sant Llorenç de Morunys. No acaben aquí les postals “turístiques” perquè resseguint l’antiga carretera C-1411, sota la Serra de la Petita, veurem com hi van creixent algunes barraques de rocs, planxes de plàstic o d’uralita, per posar-hi les eines o anar a passar l’estona, durant tots els mesos de l’any. Queda clar que ningú les ha vist ni ningú ha emprès cap actuació per posar ordre i concert, de manera que els propers equips de govern, es trobaran amb una política de fets consumats, molt complicada de resoldre. Algú pot pensar que el pas dels anys facilita acostumar-se a imatges com les descrites, però puc assegurar que difícilment la gent va a llocs on no es cuiden les coses. Poc atractiva es pot trobar una ciutat amb aquestes vistes tan sorprenents, per la deixadesa i pel que suposa d’infracció de tota mena de normes. I flac favor fa, a una comarca considerada turística. La mala imatge d’una, repercuteix en el conjunt i és injust que la majoria de pobles facin enormes esforços per embellir les zones urbanes, a més d’equipar-les degudament i en canvi tinguem una capital desmanegada i despreocupada per la seva imatge. I ara parlo de la imatge principal, la que dona a la façana a peu de carretera, però tenim altres façanes que tampoc son cap joia a retratar. En parlarem un altre dia, perquè de material per a tractar n’hi ha a dotzenes. Així estem, així anem.