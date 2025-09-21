LA NEGATIVA DEL PP, LA ABSTENCIÓN DE JUNTS. Cuesta escuchar a los representantes del PP, cuando opinan sobre el genocidio de Gaza. Con lo fácil que es decir las cosas por su nombre, y nadie, absolutamente nadie, con un mínimo de humanidad puede alegar contra esta definición. Por si alguien tenía alguna duda, incluso la Comisión de la ONU, ha dejado claro lo que Israel perpetra en Gaza y Cisjordania, de la cual poco se habla pero padece similares masacres. Algún día, en algún momento, la ciudadanía pasará cuentas electorales, a los máximos dirigentes del PP, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad Autónoma y por descontado al propio Núñez Feijóo. ¿Alguien hubiera dado otro nombre al Holocausto, si en la Segunda Guerra Mundial, hubiesen transmitido, en vivo y en directo, lo que pasaba en los campos de concentración y exterminio, situados en Alemania y países vecinos? Estamos en pleno siglo XXI y las nuevas tecnologías nos traen a nuestros hogares, cada día a todas horas, la demostración de que el gobierno Netanyahu lleva a cabo la más amplia y minuciosa destrucción de todo un pueblo, para borrarlo del mapa. Un gigante militar contra un pueblo indefenso. Un ejército que ha convertido a sus soldados en asesinos, con licencia para matar a todos los seres vivientes, sean niños, mujeres o población civil indefensa. Pocas veces en la historia se ha visto tanta mortandad y tanto extremismo, hasta el punto de actuar contra personas como si fueran alimañas. Pues bien, ante tanta crueldad, todos estamos obligados a actuar, en la medida de nuestras posibilidades y fuerzas, sino de forma directa, por lo menos a través de nuestros representantes en las instituciones. Los que así pensamos y actuamos, estamos orgullosos de las acciones y actuaciones del Presidente Sánchez y todos sus ministros. España está dando ejemplo de cómo debe actuar un gobierno ante un genocidio como el de Israel contra Gaza. No hay intereses políticos ni económicos que justifiquen la no actuación. Si hay que ser los primeros, se pasa delante y allá los otros si no siguen. Algún día lo pagarán caro. Dicho esto, total conformidad en aplicar todo tipo de restricciones a la presencia de Israel a nivel internacional. No podemos culpar a todos los ciudadanos israelíes de las actuaciones de su gobierno, pero debemos recordar que el ejército está en todas las casas del país. Desde los 18 años hasta los 50 y más, están movilizados y activos en todos los territorios internos y externos. Todo el país debe tener claro que las atrocidades se pagan, y por ello deben comprobarlo en todos los actos y momentos del día. El país debe quedar excluido de los convenios con la UE, y todos los clubes, entidades, organismos, universidades, deben perder los beneficios que gozaban. Solo así comprenderán que las acciones de su gobierno les conciernen y que nadie en el mundo va a perdonar el genocidio que comete cada día que pasa. Lógico pues, que el Consejo de Administración de RTVE, acordara la retirada de España del Festival de Eurovisión, caso de que participe Israel. Buena propuesta, buena decisión, aprobada por mayoría absoluta pero con el voto negativo de los cuatro representantes del PP y la increíble abstención del representante de Junts. Una muestra más de la deriva de un partido que nadie sabe hacia dónde va. Y ha retratado a su representante, Mikimoto, en un tema que nadie en Cataluña va a entender. También en materia humanitaria, Junts, ha decidido mirar para otro lado. Un punto más a favor de que la ciudadanía le recorte significativamente los resultados obtenidos. Tomamos nota.