EL DIPUTAT D'ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ, VISITA BORREDÀ - nota de premsa Ajuntament
EL DIPUTAT D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, HA VISITAT BORREDÀ. El dimecres 24, el Diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro, ha visitat Borredà, on ha estat rebut per l’Alcalde, Jesús Solanellas i la Tinent d’Alcalde, Rosa Ma. Soler. Després de la signatura oficial, en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament, han visitat la zona esportiva, al complert. El Diputat, ha pogut comprovar el gran nombre d’instal•lacions i equipaments del poble, bona part dels quals han estat finançats per la Diputació de Barcelona, al llarg dels 46 anys de democràcia municipal. Precisament ara, després de prop de 20 anys de la darrera renovació de la Pista de tennis, convé refer de nou tot el terra. No, el perímetre i tancaments que es troben en perfectes condicions. El cost d’aquesta intervenció puja 15.500 euros que l’alcalde ha demanat pugui ser finançada pel programa de la Diputació de Barcelona, destinat a renovació i millores d’equipaments esportius municipals. Ha aprofitat l’Alcalde també per mostrar futures peticions, lligades a la renovació dels llums de la pista poliesportiva i pistes de petanca per tal de poder-hi posar leds, i així estalviar energia i costos de funcionament. També li ha mostrat l’entorn del magatzem municipal, preparat per a poder ser completat, mitjançant un ajut que s’ha demanat a la Diputació de Barcelona, si bé a una altra àrea. La visita ha estat molt profitosa, no solament per poder mostrar els equipaments i instal•lacions, sinó també per a poder preparar futures intervencions, mitjançant ajudes de la Diputació de Barcelona. Borredà, 26 de setembre de 2025