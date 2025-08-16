Saturday, August 16, 2025
REVOLUCIÓ ADMINISTRATIVA - art. Nació Digital Solsona i Diari de Terrassa
REVOLUCIÓ ADMINISTRATIVA. A diferència de governs anteriors, l’actual executiu , presidit per Salvador Illa ens proporciona material de primer ordre, cada tres o quatre dies, i molt especialment tots els dimarts, una vegada acabada la reunió del Consell Executiu. Tinc clar que la presència de nombrosos exalcaldes, regidors i tècnics municipals, en l’estructura de govern, porta unes maneres i uns fons molt diferents als que estàvem acostumats. Pressentia que l’eficiència seria la nota de color del Govern, però he d’admetre que la realitat ha superat les expectatives. Dic això. després d’haver llegit molt atentament l’informe del Govern pel qual estan en marxa mesures per a simplificar, accelerar i fer possible resolucions, decisions i/o pagaments que afecten 170 tràmits administratius. Sí, sí, heu llegit bé. Pràcticament no queda cap gestió ni tràmit que s’escapi a l’afany de simplificació i eficiència, en el conjunt de l’administració de la Generalitat. Podem dir, ja era hora!. Es que llegir l’informe suposa posar el crit al cel, dues o tres vegades, a cada pàgina. I és bo fer-lo públic perquè exposa dades que ningú coneix. O pràcticament ningú, com és que en els 10 principals tràmits de la ciutadania, es presenten 657.000 sol•licituds cada any. Si, sí heu llegit bé. Aquesta enorme xifra, només fa referència al conjunt de les 10 peticions més habituals, però vol dir que si hi afegim la resta, sobrepassem molt de lluny, el milió. I quan s’arriba a xifres com aquestes, hi ha dues vies per encaixar-les: calma i tranquil•litat, i anar fent, i que la gent esperi; o posar majors recursos, de tota mena, per retallar llistes i aconseguir nivells d’eficiència raonables. Poso un exemple. Si en matèria de MOVES III ( vehicles elèctrics i punts de recàrrega) i ajuts a renovables d’autoconsum i emmagatzematge, parlem de milers, molts milers de peticions d’ajuts, que havien d’esperar no menys d’un any i mig per a ser resolts, i finalment pagats. Doncs bé, solució ? Reduir paperassa, simplificar tràmits, i posar 82 professionals més, a treballar. Amb aquestes mesures, és lògic aconseguir resultats espectaculars, respecte del passat. Però, és que si mirem cadascuna de les prioritats, dintre d’aquestes 170 mesures, la de Reconeixement de la situació de dependència i de prestació i/o servei, és una de les que clamaven al cel. La mitjana de temps de resolució, és de 326 dies. Aquí també, grans canvis de formularis, tràmits i gestió, a més d’incrementar en 18 persones, el personal a càrrec d’un tema tan sensible com aquest. Primer objectiu ? reduir en 90 dies, la resolució. Després ja vindran altres mesures, per una nova reducció de termini. Poso aquests exemples, però la situació és semblant en totes les mesures. Milers, molts milers d’expedients en tràmit, en comptes d’anar a l’origen del problema. Ara, després de mesos de treball d’un ampli conjunt de persones, s’ha arribat a conclusions pràctiques. Per agilitzar tràmits, cal minimitzar papers, i simplificar gestions. I si cal, incrementar plantilla, com per resoldre els expedients acumulats i evitar nous colls d’ampolla. No semblava especialment complicat, però la via de qui dia passa any empeny, no va mai a l’arrel del problema. Ara, s’ha anat a l’arrel, i ha començat una autèntica revolució administrativa, en l’àmbit de la Generalitat, cosa que permetrà anar en línia amb els ajuntaments i finalment amb l’administració estatal. En pocs mesos, ho comprovarem. Ja era hora !