Tuesday, August 26, 2025
MOLT AVANÇAT EL NOU LLIBRE D’ENSENYAMENT DEL CASTELLÀ PER A IMMIGRANTS. Després d’haver redactat 3 llibres d’ensenyament de l’espanyol per a estrangers que vaig escriure per encàrrec de la Xarxa d’Acadèmies d’idiomes Inlingua, en la meva estada de 7 anys a Berna ( Suïssa) he cregut necessari fer-ne un de nou, destinat al Centre Internacional de Protecció de Refugiats de Berga, on estic donant classes, 3 matins a la setmana. En aquest cas, considero indispensable disposar d’un llibre àgil, molt concentrat ,com per ensenyar el més indispensable, per poder-se espavilar a nivell de vida i treball, després de 4, 5 o 6 mesos d’estada en el Centre. Els molts anys de treball en aquest camp, em permet comprimir material i ordenar l’aprenentatge com per deixar de banda el que no és indispensable, per centrar-nos en el que és de major utilitat. Poso un exemple per fer entendre el que vull dir. Aprendre l’alfabet, en segons quins països i idiomes no seria tan rellevant com en el nostre cas, degut a la pluralitat de nacionalitats amb les que treballo. Es evident que han de poder dominar de seguida l’alfabet per a poder dir com s’escriuen els seus noms i cognoms. Son exercicis pràctics que cada dia han de fer servir en les seves visites a hospitals, policia, ajuntament, etc. I lògicament els números, dies, mesos, anys, per a tot seguit dominar les hores d’un dia. En resum, cal anar al moll de l’ós de l’idioma, deixar les futileses i concentrar-se en la utilitat del dia a dia. Els resultats son bons, sigui quin sigui l’idioma matern o altres idiomes que puguin conèixer. Hi ha un enorme interès per aprendre i una sana competició entre tots els alumnes per estudiar, aprendre i comprendre. En aquests darrers mesos he anat assajant tot un seguit de continguts, que ara he traslladat a un primer llibre de castellà. Ahir, vaig acabar la lliçó número 22 i crec que en dues o tres més, podré tenir el llibre acabat. Parlo del material gramatical, a continuació incorporaré exercicis per a cadascuna de les lliçons de manera que tothom pugui aprendre, primer, i tot seguit practicar. I al final, afegiré un bon nombre de materials per ampliar vocabulari, practicar verbs i conèixer continguts essencials. Si tot va segons el previst, espero tancar aquesta primera part de la feina, a meitats del mes de setembre i a finals d’any, la resta de materials. Berguedà, agost de 2025.