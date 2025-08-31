LA MENTIRA COMO HÁBITO. Por cuestión de cultura familiar, primero y una estancia de 7 años, en la capital de Suiza (Berna), siento una especial repugnancia al uso de la mentira como instrumento de defensa, ataque o supervivencia profesional o política. Peor todavía, su uso en política. Pueden imaginarse mi cotidiana indignación, a primeras horas de la mañana, hasta entrada la noche, en que hemos asistido a una auténtica exhibición de mentirosos compulsivos. A todos ellos, se les debería enviar unos meses o años a territorios de cultura y religión protestante, en sus variadas ramas: luteranos, calvinistas y especialmente a seguidores de Zwingli. Lo digo porque comprenderían cómo de execrable consideran la mentira en aquellos pagos. A diferencia de nosotros los católicos, practicantes o no, tenemos asumido que después de mentir, una simple confesión lo borra todo, y se puede volver a pecar. No, no, en aquellos países, la mentira es penada socialmente, profesionalmente y por supuesto, y muy especialmente, a nivel político. Tienen claro que el que miente una vez puede mentir ciento. Queda claro que no es una persona fiable y si no lo es, no puede ostentar cargos relevantes, porque nadie podría estar seguro de cuándo miente y cuándo dice la verdad. Pues bien, vueltos a casa, es increíble la desfachatez con que los principales líderes de PP, VOX, pero también de Junts y algunos otros regionales, usan la mentira como hábito cotidiano. Han llegado a dominar tanto el escenario que ya ni ellos mismos saben cuándo dicen la verdad y cuándo mienten. No dejan pasar ni diez minutos entre la declaración, proposición o resolución del Gobierno, para salir a atacarla por tierra, mar y aire, con todo tipo de mentiras y descalificaciones. Da igual, el tema, la razón, motivo o circunstancia. Hay órdenes de hacer oposición, pues se actúa con todas las armas disponibles, y a falta de verdades, se usan mentiras. El problema de las mentiras es que obligan a tener memoria de elefante y estudiar bien lo dicho anteriormente para no caer en el ridículo al cabo de pocos minutos, horas o días. Y esto al PP y a VOX, les pasa continuamente, pero han llegado a la conclusión que da igual, que nadie les va a castigar porque les entra por un oído y les sale por el otro, sin dañar el sistema. Craso error porque sí afecta al sistema, aunque sea a medio o largo plazo. Un mentiroso compulsivo pierde prestigio, respeto y consideración, de forma que difícilmente podrá ser un buen candidato, a nada. Puede servir como mamporrero circunstancial, para llenar algunos momentos de radio o televisión, pero no se le podrá llevar a debates ni tertulias donde haya personas serias. En estos espacios, pueden hacer un ridículo monumental. Al final, las mentiras, mentiras son, y muchas de ellas son fáciles de demostrar y rebatir. Pero, si el recorrido es largo y disponen de altavoces relevantes, pueden producir daños considerables y duraderos. Lo hemos visto durante los años del proceso independentista, en que la mentira, el engaño, la falsedad han sido moneda común y centenares de miles de personas las creyeron y secundaron. Costó mucho, rebatirlas y recuperar confianza. Entre tanto, los daños producidos, han sido inmensos. Pues bien, ahora mismo el PP y VOX, principalmente, están fabricando todo tipo de mentiras hasta el punto de dibujar escenarios imposibles. Lo vimos con la DANA de Valencia que al final parecía que todo había sido responsabilidad del Gobierno central. Anteriormente, lo habíamos visto con la COVID, con acusaciones a Pedro Sánchez, que parecía el causante del virus, y por supuesto de todas las decisiones de la presidenta Ayuso, en materia de trato a las residencias de ancianos. Visto lo visto, por qué no hacer lo mismo con los incendios. En ello estamos. A pesar de que las competencias están más que claras, siempre se pueden inventar otra realidad y culpar al gobierno central de todos los errores, incompetencias y faltas de gestión. Da igual que existan miles de testimonios, centenares de vídeos, llamadas, mensajes, que demuestren la incompetencia e incomparecencia de los auténticos responsables. No importa. Se inventan otro relato, y lo venden como si fuera verdad. Ya está. Tienen medios de comunicación comprados o generosamente subvencionados que repetirán las mentiras y las defenderán donde haga falta. Y en eso estamos. Ya nadie puede parar esta deriva anti democrática. porque el PP y VOX están en modo elecciones y hasta que no vuelvan a perderlas, no pararán. Así pues, los mentirosos no lo son, accidentalmente o circunstancialmente, sino de forma permanente. Han hecho de la mentira su principal instrumento de acción y actuación política, y de aquí no les sacaremos hasta no pierdan de forma contundente las próximas elecciones, sean las que sean. Así estamos, así debemos prepararnos para luchas diarias contra la mentira, para que resplandezca la verdad.