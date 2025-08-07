Thursday, August 07, 2025
BORREDÀ, RECUPERA EL JOC DE LA PETANCA, DESPRÉS D'UN PARÈNTESIS DE DOTZE ANYS - nota de premsa
BORREDÀ : RECUPERA EL JOC DE LA PETANCA, DESPRÉS D’UN PARÈNTESIS DE DOTZE ANYS. A principis dels anys 80, uns pocs estiuejants, van animar l’ajuntament i a uns quants del poble a jugar a la petanca. Aquells inicis, van motivar que l’ajuntament adaptés un espai a la zona esportiva, per poder jugar, en dues pistes. Poc a poc, el nou esport va anar agafant embranzida fins el punt de que uns anys després esdevingués la principal entitat esportiva del poble, amb prop de 230 socis. Gent del poble de sempre, i una àmplia representació de segons residents, integrats totalment en el conjunt. Durant anys, les activitats eren diàries, amb algunes competicions extres en caps de setmana, a banda de sortir a competir a fora. El Club Petanca Borredà, va ser capaç d’organitzar importants campionats comarcals i intercomarcals, fent servir les pistes pròpies, i tot el camp de futbol, de manera que durant tot un dia el poble s’omplia com poques vegades s’havia vist. Aquesta gran activitat, va motivar que l’ajuntament aprofités les obres de construcció de la pista poliesportiva per construir a continuació quatre pistes de petanca reglamentàries i un cobert, per a protegir-se del sol i la pluja. També es va facilitar els serveis de WC, de les antigues casetes del camp de futbol. Pràcticament durant 20 anys, el CPB, organitzava i concentrava en els seus espais un munt de persones, per jugar, badar i fer tertúlia, però poc a poc, per llei de vida, l’activitat va anar decaient, fins esdevenir inevitable la seva desaparició. Algunes persones a títol individual, han anat a jugar, però sense competicions ni arrelament. Però, de les cendres ha renascut l’interès i els ànims per a recuperar l’activitat i ja son una vintena els que s’han apuntat a la nova etapa, amb horaris de pràctica i de competició local, dissabtes i diumenges al matí. Les pistes de petanca es tornen a omplir amb la vista posada a recuperar el Club i preparar-lo pels nous temps. Fa goig tornar a veure l’activitat, preparant el futur, tot emmirallant-se en el passat. Tot estava a punt, per acollir una nova fornada d’afeccionats, alguns dels quals, jugadors de l’anterior etapa. Es així com Borredà, recupera el joc de la petanca, amb bons ànims de cara el present i futur.