BORREDÀ, INAUGURA UN MURAL A L'ENTRADA DEL CARRER DE LA FONT- Nota de premsa
BORREDÀ, INAUGURA UN MURAL A L’ENTRADA DEL CARRER DE LA FONT, EL MÉS ANTIC DEL POBLE. En el dia més important de la Festa Major, aquest diumenge dia 17, es va procedir a inaugurar un gran mural, a l’entrada del Carrer de la Font, el més antic del nucli urbà de Borredà. El mural és obra del reconegut muralista, Slim Safont, el qual ha reflectit de manera molt encertada, un paisatge i unes persones de meitats del segle passat. El mural porta el nom de “Les Trotes”, nom amb el qual es coneixien dues de les germanes d’una família que vivia en l’antic número 8 del carrer de la Font. En aquesta casa hi havien viscut els germans i germanes, tots solters: Pere, Josep, Jaume, Ramona, Dolors, Pepeta, Margarida Espelt Armengol, a més d’un tiet: Josep Espelt Clara, nascuts en pobles veïns, vinguts tots a fer de pagès, a Borredà. La seva manera senzilla de viure, la vestimenta que portaven, el treball de subsistència, les van fer especialment conegudes i apreciades per tot el poble fins a la seva desaparició. En record a elles i a una manera de viure, ja molt llunyana en el temps, ha estat l’excusa per pintar un nou mural, que s’afegeix a d’altres tres, pintats en els darrers anys i situats en espais molt freqüentats del nucli urbà: aparcament municipal, escoles, zona esportiva, i ara, entrada carrer de la Font. No serà el darrer perquè l’ajuntament pensa continuar embellint el poble amb imatges pròpies o imaginades, que omplen de vida, espais singulars del nucli urbà. La inauguració es va fer després dels balls del Gall Radulf i del nou Esbart que recuperà el Ballet i Corranda de Borredà. Una nombrosa assistència va escoltar les explicacions donades per Rosa Ma Soler, primera tinent d’alcalde, i pel propi artista. Tot seguit, tots els balladors, i muralista, es van fer una foto conjunta amb l’alcalde, Jesús Solanellas, davant del mural. El finançament de l’obra, ha anat a càrrec d’un ajut de la Diputació de Barcelona, complementat per una aportació municipal. Borredà, agost de 2025.