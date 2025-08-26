Tuesday, August 26, 2025
BIOGRAFIA JOAN ROMA CUNILL- agost 2025
BIOGRAFIA JOAN ROMA I CUNILL Nascut a Borredà ( Berguedà), l’any 1950. Es llicenciat en Ciències de l’Educació, per la UNED i parla diversos idiomes. Residí 7 anys a Berna, Suïssa, on compaginà treball i estudis, i on publicà 3 llibres d’ensenyament de l’espanyol per a estrangers, per a la xarxa d’acadèmies d’idiomes on treballava (Inlingua) Retornà de Suïssa per encapçalar una candidatura a les municipals de l’abril del 79. Elegit regidor, exercí diversos càrrecs municipals fins l’any 91, en que fou elegit Alcalde, amb majoria absoluta i revalidà el càrrec 7 mandats seguits, fins a la retirada, l’any 2019. A Suïssa, fou co-president de Casa Nostra a la ciutat de Berna, associació de gent de parla catalana i articulista de la revista Plançó. I amb uns quants altres catalans, fundaren `l’ Assemblea de Catalunya, a Suïssa. Ja a Catalunya, formà part de la Comissió de Festes de Borredà, durant prop de 35 anys. S’afilià al Partit dels Socialistes de Catalunya a l’octubre del 79. A principis de 1980 fou elegit Primer Secretari de l’Agrupació Socialista del Berguedà i membre de l’ Executiva de la Federació XI ( Bages, Berguedà i Solsonès). Fou Diputat al Parlament, durant 4 legislatures. En una d’elles presidí la Comissió d’Agricultura del Parlament. Aquest càrrec el va compaginar amb el de Primer Secretari de la Fed. XI, i amb el de Conseller Nacional del PSC. Actualment, és membre de les Executives de l’Agrupació del Berguedà i de la Federació XI. Fou membre fundador de l’ADF Sobrepuny, de la qual ostentà el càrrec de vice- president durant 15 anys i de president durant 20. Actualment en forma part com simple voluntari. Participa en diverses organitzacions socials. En una d’elles ( Creu Roja) exerceix, des de fa 9 anys, de professor de castellà per als refugiats, acollits en el Centre Internacional, de Berga, després d’haver exercit de professor de català, durant 16 anys. Es articulista en nombroses publicacions en català i castellà. Practica el ioga, i les seves grans afeccions son escriure, passejar, el cinema i la música. Actualment, està preparant un nou llibre d’ensenyament del castellà, destinat als refugiats, acollits a Berga. Borredà, agost de 2025.