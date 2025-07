JUNTS, FORA DEL PARLAMENT EUROPEU. Just fa un any ( 16/7/24), es va constituí el nou Parlament Europeu amb els seus 720 euro parlamentaris, procedents dels 27 Estats que conformen la UE. El repartiment per grups parlamentaris sorgí de les eleccions tingudes entre els dies 6 i 9 de juny, en funció de la decisió de cada país. A Espanya, les eleccions foren el diumenge dia 9 de juny. En aquelles eleccions, s’elegiren els 61 euro diputats que ens pertoquen, en funció de la població que tenim. Els millors resultats foren per al PP amb 22 escons i el PSOE amb 20. Però també fou elegit el candidat de Junts, en coalició amb alguns altres petits partits, amb un resultat de: 443.275 vots. Molt per sota, del que havien aconseguit a les anteriors eleccions de 2019. De tres, van passar a un, però és que aquest únic escó no ha pres possessió del càrrec, i ha quedat fora del Parlament. Qui i per què? Es tracta d’Antoni Comin, un polític que ha tingut una llarga i atzarosa vida parlamentària i que, a dia d’avui, apareix poc en els mitjans de comunicació, després de diversos conflictes i fracassos sonats, com dirigent del Consell per a la República, i membre de diverses entitats i organitzacions independentistes. La situació és rocambolesca, i no m’estranya que Junts no l’expliqui ni justifiqui el motiu pel qual 443.275 votants, no tenen representació, a la màxima institució de la Unió Europea. El motiu de no haver pogut entrar, juntament amb els altres 60 elegits, és que ell no va acceptar jurar o prometre la Constitució espanyola. Aquest,és un requisit obligatori, contingut en la legislació electoral espanyola que tots els electes hem complert des dels principis de la democràcia recuperada. Hi ha qui creu que es pot saltar preceptes bàsics, pel simple fet d’apel•lar a les institucions europees, però la UE és una unió d’Estats i cadascun té les seves regles i normes per a assolir un escó parlamentari. I no solament a nivell de parlaments, també a tots els nivells. No s’ha d’haver estudiat gaire per saber que per tenir el càrrec, en plenitud, s’han de passar tres tràmits indispensables. El primer, presentar-se a les eleccions, en un partit legalitzat, mitjançant inscripció en el registre del Ministeri de l’Interior. Una vegada elegit, i recollida l’acta, cal fer i registrar la declaració de bens, i finalment, jurar o prometre la Constitució. Sense el compliment dels tres passos, cap polític pot assumir el càrrec pel qual s’ha presentat a unes eleccions. Ho hem fet els regidors, ho repetim els alcaldes, consellers comarcals, diputats a Diputacions, en els parlaments autonòmics, en el Congrés i Senat, i per suposat, faltaria més, també en el Parlament Europeu. Doncs, aquesta norma, vigent des dels principis de la recuperació democràtica a Espanya, és d’obligat compliment, i si algú es pensa que faran una excepció s’equivoca. Tant senzill i tant planer com això. Produeix sorpresa que Junts estigui fora del Parlament Europeu ,a l’espera que li permetin saltar-se la llei espanyola, mitjançant recurs davant la Mesa. En fi, un any després, estan com estaven, i no deixa de ser paradoxal que 443.275 votants no tinguin veu ni vot a la UE.