EL QUART LLIBRE D’ENSENYAMENT DEL CASTELLÀ, EN MARXA. De 1972 a 1979, vaig treballar de professor de castellà, a l’Acadèmia Inlingua de Berna(Suïssa). Aquesta, exercia de capital de la xarxa d’acadèmies ( un total de prop de 300 a nivell mundial). Amb l’exercici del treball i els anys, vaig esdevenir responsable de la secció d’espanyol i em van proposar redactar els nous llibres d’ensenyament, a la vista de la necessitat de renovació. Fou així com em vaig posar a redactar, el Primer Libro de Español, amb 50 lliçons. Tot seguit, vaig redactar el Practique el Español, de 30 lliçons, lligades al Primer Libro. Aquest llibre, contenia una lectura a cada lliçó, preguntes sobre la lectura i exercicis per a practicar vocabulari i gramàtica, en paral•lel al Primer Libro. D’aquest, Practique, es va publicar també una col•lecció de cassettes, per escoltar les lectures i així practicar la lectura. Acabats els dos llibres, vaig continuar amb el Segundo Libro de Español. Altres 50 lliçons, per a complementar el Primero. En els tres llibres hi havia fotos i dibuixos produïts per altres professionals de la casa. Vaig acabar la feina quan ja havia retornat a Espanya per tal de presentar-me a les primeres eleccions democràtiques dels ajuntaments, on vaig ser elegit com Regidor, a l’Ajuntament de Borredà. Vaig acabar la feina dels llibres, a finals de 1980. I els tres llibres van servir durant prop de 20 anys, en totes les acadèmies Inlingua, arreu del món, fins que van decidir renovar-los amb altres, d’acord amb els nous temps. Doncs bé, molts anys després no m’imaginava que els tornaria a fer servir, en la meva feina de professor voluntari de Creu Roja, a Berga. Quan vaig considerar que podia oferir unes hores a la setmana a la tasca de voluntari, em vaig posar a disposició de Creu Roja al Berguedà. D’entrada, em van proposar exercir de professor de català. Durant prop de 16 anys, vaig donar classes a immigrants, en general, en una aula de la mateixa seu de Creu Roja, quan estava en el carrer Barcelona , de Berga. Per aquestes classes, calculo que hi van passar entre 800 i 900 persones, de multitud de països d’arreu del món. En un moment donat, Creu Roja em va proposar canviar d’idioma i passar a exercir de professor de castellà. Fa ja 9 anys que es va obrir el Centre de Protecció Internacional a refugiats, en conveni amb UE – Govern central – Creu Roja. Es va habilitar la meitat de l’Alberg de Joventut de Berga, com a seu per a 50 persones, i des d’aleshores, dono 3 classes, els dilluns, dimecres i divendres. En aquests anys, deuen haver passat entre 450 i 500 persones, procedents d’arreu del món. L’objectiu per part meva, és aconseguir en 5 , 6 , 7 mesos que tinguin un nivell mínim com per poder entrar en el mercat de treball i fer vida aquí. Mantinc el mètode directe o Berlitz, que vaig aprendre com a via ràpida i eficient per aprendre un idioma, fins i tot per part de persones amb baixos nivells culturals. Des del primer dia, es fa tot en el propi idioma castellà, sense mai traduccions ni ús d’altres llengües. Bé, doncs, fets servir aquells primers 3 llibres, fa un any vaig decidir emprendre la redacció d’un Quart Llibre, que de fet seria un nou Primer Llibre Bàsic, destinat als alumnes d’aquest Centre. Un Llibre molt condensat, molt estudiat com per evitar aprenentatges poc útils per a la vida i el treball. Durant aquest darrer any, he fet diverses proves, i ara ja amb el guió clar, l’he començat. En el dia d’ahir, 10 de juliol, vaig redactar les primeres 3 lliçons i espero en unes setmanes poder-lo completar fins arribar a les 25 lliçons. Un repte de condensació i estudi per facilitar un aprenentatge ràpid i útil. Una vegada acabat, em plantejaré si l’edito o simplement el faig servir en còpies fotocopiades, acompanyades d’algunes làmines amb fotos d’animals, fruites, verdures, utensilis varis, etc. En fi, no m’hagués pensat mai, fer un nou llibre, molts anys després dels tres primers, però estic segur que tindrà una gran utilitat. Els resultats, els tinc a la vista, cada dia de classe i sobretot quan veig exalumnes treballant arreu del país.