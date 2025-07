EL MON AL REVÉS , ARA ERC I JUNTS SON PRONUCLEARS ? Fa anys, molts anys que la majoria de partits catalans van acordar el tancament pausat de les nuclears. Així ho van fer constar en els seus programes electorals, tan ERC com Junts. Doncs bé, aquesta afirmació i acord està en qüestió, després d’una proposta presentada pel PP, en la qual tan uns com altres es varen abstenir. Què ha passat ? Doncs que davant les pressions d’una part del territori, les cúpules dels dos partits, els hi ha entrat tremolor de cames. Recordem que l’acord de tancament preveu desconnectar Ascó I, l’any 2030. Ascó II, en el 2032, i finalment Vandellós II, en el 2035. El procés està en marxa i totes les decisions es van prenent, en relació a aquests terminis. Perquè hi ha reticències en el territori? Uns pensaran en els llocs de treball, altament remunerats que es perdran. Altres en els impostos que paguen als ajuntaments de la zona i que son extraordinàriament elevats. Altres perquè consideren que 10 o 15 anys més, no modifiquen el futur, i aposten per la política de “qui dia passa, any empeny”. La qüestió és que una proposta clara, s’ha convertit en una de no tan contundent. Al darrere tots podem pensar que hi ha les pressions, ajudes o beneficis de les grans elèctriques que porten aquests partits cap a posicionaments diferents dels inicialment defensats. Si això és així, i si no donen explicacions clares i transparents, hem de pensar que les coses van per aquí, demostraran que el seu independentisme és ben poc creïble. I ara no em refereixo a l’independentisme territorial sinó el de poder prendre les millors decisions per als ciutadans, i no per a unes empreses concretes. El gran problema, ara i aquí de les nuclears, és el seu elevat cost de construcció, difícil d’amortitzar perquè comporta una exigència molt, molt cara: la gestió dels residus. Cada central ha de pagar sumes immenses per a mantenir els enormes estocs de residus, bona part dels quals es va traslladar a França, a canvi d’una quota anual, molt elevada, però aquell conveni arriba al final, i ara els residus han de tornar a casa. I, on posar-los ? Diferents governs proposaven la creació d’un magatzem central , però no s’ha trobat, perquè tampoc ningú el volia, així que cada central, s’ha de quedar els seus, adaptant instal·lacions pròpies per a fer-ne l’acumulació i el manteniment. Parlem de despeses molt cares i pel que es veu si no hi fan front entre totes, els números no quadren. I, tot està en marxa pel tancament de la central d’Almaraz, en el 2028, segons el pla de tancament de totes les nuclears. Cert que el PP demana l’allargament de vida, però , o totes o cap. La interdependència és total perquè aquesta generació pugui continuar i el compromís amb la UE, és que en el 2035, no hi hagi cap central en funcionament. Cal recordar que aquest Pla va tenir el recolzament d’aquests partits que ara s’abstenen. A part de la poca seriositat en un tema tant rellevant com aquest, els dos partits ens haurien d’explicar el perquè del canvi de posicionament i si això comporta contrapartides. I de quins tipus, perquè sempre son mestres en acusacions als altres, però callen quan els qüestionaments els afecten a ells. Esperem explicacions. De moment, ERC, ha matisat la seva posició, veurem què exposa en el futur. Junts, manté el silenci.