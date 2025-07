BORREDÀ: TOT A PUNT PER A LA TERCERA EDICIÓ DE LA TIFA (teatre i família a la natura). DIES: 18, 19 I 20 DE JULIOL Després dels èxits de presència i participació de les dues primeres edicions, hi ha expectació per acollir la tercera. Li queden pocs dies per arribar i tots els preparatius i espais estan disponibles. L’ originalitat d’aquest Festival, és precisament les constants novetats que proposa, la transversalitat d’artistes, coordinadors, impulsors, monitors, guies...que presenta i fa possible gaudir-ne en família. Les activitats es duen a terme en 8 espais del nucli urbà, als quals se n’afegeixen alguns altres, motivats per sortides a la natura, sigui a tocar de la Riera Margansol, sigui en l’esplèndida natura que envolta el poble. Ja en el matí del divendres dia 18, comencen les activitats, i cada hora, es van produint noves accions i actuacions que permeten seguir i participar a tots els presents. La varietat i pluralitat és immensa, en compaginació de totes les arts imaginables. Es aquí on rau l’originalitat i el gran interès de les dues primeres edicions que es referma en aquesta tercera. Tothom hi troba diverses propostes que l’atrauran i el faran participar. I si el festival comença el matí de divendres dia 18, acabarà el diumenge 20 al vespre, amb un concert a La Placeta. Tres dies plens i gratificants. Tothom en podrà gaudir, a l’hora que podrà contemplar el bon encaix de les activitats, en cadascun dels magnífics racons del poble de Borredà. Aquest Festival, és promogut per Teatre Nu, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Borredà. I compta amb la col·laboració de les botigues i comerços del poble. També s’ajuda a l’organització amb la compra de la samarreta La Tifa, d’un color diferent cada any. Animem tothom, a gaudir de tres dies de teatre, natura i família. Us hi esperem !!! Borredà, 7 de juliol de 2025.