BORREDÀ, ESTRENA UN SISTEMA DE TENDALS/ VELES, A LA PLAÇA MAJOR. En el moment de projectar la RENOVACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR, l’equip de govern va proposar incloure en l’obra, un sistema de pilars i tendals o veles per a convertir la Plaça en un espai protegit que fes les funcions, de refugi climàtic, vist com anaven augmentant les temperatures. Fa deu mesos es van inaugurar les obres, que no solament comprenien una reforma de la superfície, sinó també de les xarxes de serveis: xarxa d’aigua, xarxa de clavegueram i xarxa d’aigües pluvials. Aquelles obres ja van incloure els espais i fonaments per a col•locar 6 grans pilars de ferro, 3 per cada banda de la plaça, per tal de poder-hi instal•lar uns tendals o veles que cobrissin tot l’espai. La funcionalitat és doble, per una banda rebaixar la temperatura de la plaça i per altra aturar pluges poc intenses. Amb l’inici de l’estiu i dels preparatius per a les festes d’aquests mesos, inclosa la Festa Major, la brigada municipal ha col•locat els pilars i les veles, a més de l’estructura bàsica de l’escenari. Des d’aquesta setmana, la Plaça Major, llueix uns tendals o veles, de colors clars, en forma de triangles que van d’una banda a l’altra, en un encreuament que permet cobrir la totalitat de la superfície, on es celebren els actes i activitats d’estiu. Aquests tons clars, contrasten amb el verd de la coberta de l’estructura de l’escenari, produint una interessant geometria de colors. L’estudi, projecció i disseny es va contractar amb l’empresa Benito. El cost dels tendals o veles ha estat de: 9.522,71 euros i els pilars: 17.685,24 euros. Així doncs, el cost total ha pujat 27.207,95 euros que ha anat a càrrec del pressupost municipal. La previsió és retirar tot el material a principis del mes de setembre, una vegada celebrades les festes d’estiu i acabat el temps de màxima calor. Borredà, juliol de 2025.