BERGA, 10 ANYS MALBARATATS. Causa desànim , per una banda, i desolació per altra, entrar durant deu, quinze, vint anys, per un cantó de Berga, i veure com es va deteriorant amb el pas dels anys, sense cap esperança de reforma, renovació o substitució. Parlo d’entrar per dalt, passar pel tanatori, lateral del passeig, el vell i atrotinat edifici dels sindicats, la barana des d’ on es pot contemplar l’immens forat de la Rasa dels Molins, el vell mercat municipal, i d’aquí cap a l’edifici dels antics transports Cuberes, l’antic hotel Queralt, i ja estem al bell mig del Passeig de la Pau, amb una estació de busos, del segle passat. Després de tants anys d’entrar per dalt, ara que entro per baix, no gaires millors vistes em trobo, si passo pel carrer Barcelona, amb algun edifici mig enderrocat que porta no menys de vint o trenta anys en similar situació.... No, no segueixo perquè em deprimeix constatar com després de quaranta- cinc anys de democràcia municipal, Berga, es troba a la cua de les quaranta – tres capitals de comarca, i molt enrere respecte pobles grans i ciutats de similars dimensions. Costa de creure com s’ha pogut aprofitar tan poc, les immenses oportunitats que altres municipis sí han aconseguit. I si ens atenem als darrers deu anys, els anys en que la CUP ha estat al capdavant de l’alcaldia, amb més o menys suport, com per arribar a pactes amb altres forces polítiques, queda clara la seva inoperància per tot el que significa l’acció de gestionar i/o governar. No és això, senyors, no és això. Després d’escoltar grans proclames de com de malament ho feien el que els van precedir, tots teníem curiositat per veure els canvis que arribarien. Tots sabem que un sol mandat de quatre anys dona per a molt poc. Som un país que actua a foc lent, i necessita anys de gestió i tramitació per als grans projectes, però passats els primers quatre, seguits d’altres quatre, ja no hi ha excusa per no veure grans projectes, elaborats, negociats i executats. Després de vuit anys de govern qui no hagi estat capaç de marcar una ciutat de forma notable és que ha perdut el temps o no ha sabut gestionar mínimament les seves capacitats i oportunitats. I d’oportunitats, tots els ajuntaments n’ han tingut moltes, procedents de diverses vies d’ajuda, que ben aprofitades han permès autèntiques revolucions urbanístiques, i en infraestructures, equipaments i serveis. Però, és que Berga ha arribat als deu anys, i estem on estàvem vuit o deu anys enrere. Cap dels grans projectes, dels grans objectius que una ciutat, capital de comarca hauria d’haver resolt, està en previsió de canvi. Tenim una ciutat, mancada d’ambició i transformació, sense cap previsió de modificacions immediates. Dona tota la impressió que els membres de l’equip de govern estan esperant el final de mandat, per plegar, girar pàgina i deixar en mans de qui sigui, el govern de la ciutat. Es una situació mai imaginada ni vista, perquè fins i tot costa d’entendre perquè no s’han dut a terme, sinó tots, almenys alguns dels grans projectes que podien canviar la fesomia i posar-la al dia. Doncs, no. Tampoc la CUP – ERC han estat capaços d’impulsar grans projectes ni objectius. El temps de descompte està ja en marxa. Queden només dos anys, per al relleu.