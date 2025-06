SOBREACTUAR, POT TORNAR-SE EN CONTRA. Es evident que a Nuñez Feijóo li sembla un regal del cel, assistir en viu i en directe, a una de les més greus crisis viscudes pel PSOE, en molts anys. La concatenació d’escàndols, produïts per dues persones de la màxima confiança, responsables d’una secretaria de primer ordre com és la d’organització, motiva aquest desastre, però el mal d’altres, no sempre pot ser beneficiós per a qui pretén treure’n rèdit. Es tanta la gesticulació, es tanta la demonització i tantes les acusacions contra la persona de Pedro Sánchez, que tota la campanya se li pot girar a la contra. Cert que va ser un error, un gran error nomenar dues persones, a un càrrec tan rellevant, per a les quals no tenien els valors que se suposa havien de tenir. A les proves em remeto que la qüestió ha quedat clara, però inferir que aquests errors eren volguts i coneguts, hi ha un abisme. I un oceà si es pretén embrutar la trajectòria d’aquests indignes dirigents, amb la de Pedro Sánchez que no apareix ni apareixerà en cap dels documents elaborats. A més, si algú hauria d’extremar la prudència, aquest hauria de ser Núñez Feijóo per quan presideix el partit més corrupte de la història contemporània d’Espanya. Mai un partit havia estat tan de temps i de manera tan reiterada immers en escàndols locals, regionals i nacionals, amb tota mena d’actuacions irregulars, per corrupció o per usos il•lícits dels seus càrrecs i per persecució d’adversaris polítics, fent ús d’instruments de l’Estat. Segurament el delicte més greu que pot dur a terme un responsable institucional. Així, doncs, les presses i l’entusiasme del PP, li poden ser fatals perquè no compte amb la capacitat d’encaixar adversitats per part del PSOE i la capacitat de resposta que sempre ha tingut, i més sota la batuta de Pedro Sánchez. El cop ha estat molt dur, però la reacció ha tingut la duresa esperada. Ni contemporitzacions ni canvis cosmètics. S’encaixa el cop i surten les reaccions en totes direccions. Toca afrontar el repte de recuperar la confiança perduda , reparar els danys causats i encarar la nova etapa amb ànims renovats. No serà fàcil però precisament la sobreactuació del PP, i ja no diguem de VOX, i algun altre partit menor, ajuden a comparar actuacions d’uns i altres, per deixar clar que el PSOE ha tingut qui l’ha traït, però no ha tardat ni un dia en actuar de manera contundent. En els propers dies i setmanes, assistirem a nous canvis i mesures per pal•liar els danys causats. Serà aleshores quan puguem jutjar en major profunditat si la reacció ha estat l’esperada i sobretot desitjada per la munió de militants, simpatitzants i votants. Queda molt camí per recórrer i només pensar en quina alternativa hi ha a la cantonada, obliga a modificar actuacions, però a no tirar la tovallola. Els primers passos donats, van en la bona direcció. Esperem a veure la continuació.