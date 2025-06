¡QUÉ NIVEL EL DEL PP! Llevamos meses, de hecho desde el día siguiente de las elecciones generales, que el PP reaccionó de mala manera al pacto del PSOE con el resto de formaciones políticas, dejando rotas sus aspiraciones a gobernar. No era ni lo esperado ni lo previsto, y la digestión ha sido dura muy dura, hasta el punto de considerar ilícito al nuevo gobierno. Es la reacción de manual de un partido con escasa sensibilidad democrática. Si la tuviera, dejaría de actuar como ha hecho en estos dos años de legislatura. Y no deja de sorprender el grado de improvisación de todas sus acciones y actuaciones, demostrando la pugna entre sectores del partido que desearían modificar su estrategia. Solo ver el grado de disparidad de versiones entre unos portavoces y otros, demuestra la existencia de ámbitos y sectores, descoordinados entre sí. Solo las divergencias y disparidades de criterio explican la convocatoria de manifestaciones o concentraciones para demostrar una fuerza en la calle que no acaba de cuajar. Si nos atenemos a la participación, las cifras son las que son, y ninguna sobrepasa las 50.000 personas que para ciertos temas puede ser relevante pero como gran protesta contra las políticas del gobierno central, son muy poco significativas. Y las discrepancias internas son las que motivan actuaciones en algunos temas que no parecen las más indicadas de cara al futuro. Oponerse radicalmente al uso de las lenguas cooficiales, para que se conviertan en oficiales a nivel de la UE, es una torpe decisión que se suma a muchas otras, como para ver alejarse las posibilidades de pacto con estos partidos periféricos que precisamente tienen en la lengua propia, el principal punto de referencia. Otras exageraciones que solo ellos compran, es la equiparación del partido socialista a una organización mafiosa cuando es bien fácil de comprobar el grado de radicalidad en la respuesta, a cualquier indicio de corrupción, sin esperar a que se pronuncie un tribunal. Tanta exageración, obliga a una sobreactuación de Núñez Feijóo, que se le volverá en contra. La gente no es tonta y conoce las trayectorias de unos y otros. En el caso del PP, los casos de corrupción han sido constantes, inmensos e intensos, de manera que nunca podrá alegar que su expediente está limpio, porque no lo está, ni lo ha estado nunca. Es más, en cualquier momento pueden aparecer nuevos casos porque son muchos los cargos electos que están en las instituciones para intentar hacer negocios. Y compartir cargos oficiales y negocios, acaba siempre mal o muy mal. Al pasado me remito. Y seguro que ahora mismo, en cualquier lugar del país, hay algún concejal, alcalde, diputado o senador, preparando escenarios para lograr algún beneficio propio. Con estos elementos hay que ser muy imprudente para lanzarse a la yugular del PSOE, por sus casos de corrupción. En principio, el círculo afectado es muy concreto y nada prueba la connivencia del partido, como tal. Atacar al presidente y secretario general, imputándole delitos inexistentes, no es la mejor manera de hacerse creíble. La sobreactuación es tan ostensible que cae por su propio peso. Estoy convencido que se le girará en contra y se arrepentirá de haber ido tan lejos, sobretodo porque en pocos meses empezará el proceso judicial por la operación Kitchen. Será un buen momento para rememorar actuaciones de todo tipo que tuvieron por protagonistas a la primera plana del PP. De aquí las prisas actuales del PP porque sabe que en pocos meses cambiarán los turnos y tendrán que ser ellos los que cada día den explicaciones en todos los foros posibles.