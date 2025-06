PP, 30 CAUSAS PENDIENTES, 30. Para quien haya seguido mínimamente la política española en los últimos años, le parecerá increíble la posición del PP, respecto a los casos de corrupción, que golpean al PSOE, en estos convulsos tiempos. Nadie puede negar la gravedad de los hechos que se han conocido o se van conociendo, pero de aquí a que el PP pretenda salir en tromba, en defensa de la claridad, la transparencia y la honestidad, hay un abismo. El abismo que supone repasar las causas pendientes, y todas las sentencias dictadas por los tribunales en los últimos años. Una auténtica enciclopedia de casos, de territorios y personas afectadas, algunas situadas en los más altos puestos del partido y las instituciones. Pero lo más impactante, es saltar a la yugular del PSOE, cuando tienen dos casos abiertos, de la máxima gravedad y actualidad. El más relevante, el más increíble es el que afecta al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, después que la Dana destrozara una parte importante de la Comunidad y se llevara por delante la vida de 228 personas. Los daños materiales, en mayor o menor medida, se pueden remediar, lo que no tiene recuperación son las víctimas perdidas. En ningún otro lugar del mundo, continuaría en activo, el político que presidía la Institución encargada de velar por la seguridad del territorio. Aquí sigue, y todavía se permite ataques al Gobierno central, intentando imputarle las causas de tanta desidia e inutilidad propias. El segundo caso, afecta a la Comunidad de Madrid, con una presidenta que fue responsable máxima de los protocolos de la vergüenza, durante los tiempos de pandemia, con 7.291 personas que fallecieron en sus residencias. Todo lo visto, leído y escuchado contrasta con el gran esfuerzo que hicimos los alcaldes, para proteger a las personas mayores que teníamos en nuestros pueblos y ciudades. Pero es que además, estamos asistiendo en vivo y en directo a un cúmulo de mentiras, falsedades y acusaciones por el comportamiento de su pareja. Otro escándalo que el PP deja que se vaya expandiendo sin atreverse a intervenir y menos aún resolver, para asombro de todos los españoles. Por si estos dos primeros casos no fueran suficientes para hacer callar al PP, hay muchos otros en diferentes tribunales, pendientes de resolución. Para el próximo mes de noviembre está previsto cerrar el largo y extenso proceso judicial, conocido con el nombre de Gürtel (1999 – 2009). Aquí hay un poco de todo: fraude fiscal, blanqueo, falsedad documental y asociación ilícita. Podemos continuar con las guerras sucias del Ministerio del Interior, en las que no se dudó en utilizar las fuerzas de seguridad, para actuar contra los adversarios políticos. Increíble en plena democracia. Este caso afecta a las más altas esferas, durante la cual se dieron también claras pruebas de financiación irregular, según los documentos acumulados por quien fue tesorero del PP, Luis Bárcenas. Este caso, conocido como Kitchen, se juzgará dentro de unos meses, y producirá daños inconmensurables al PP, porque supondrá tener que dar explicaciones, a toda una época de desmanes sin fin. Precisamente la cercanía de este caso, obliga al PP a acelerar todo tipo de acusaciones contra el PSOE, sabedores que en cuanto empiece el juicio, todos los ojos y oídos se dirigirán a sus dirigentes, con imposibles explicaciones a la ciudadanía. Pero si éstas son causas pendientes de primera división, hay muchas otras que también producirán daños colaterales importantes. Por ejemplo la que afecta al gobierno de Murcia, con la desaladora de Escombreras, en Cartagena, que supuso un sobrecoste para las arcas públicas de 74,1millones. O la macro causa “Púnica” en la que se vieron afectados 50 políticos, concejales y empresarios de Murcia, Madrid, León y Valencia, por una trama de adjudicación irregular de servicios públicos y blanqueo de capitales. Podríamos continuar con la “Operación Borrasca”, por la que fue detenido un ex Secretario de Estado de Seguridad, junto con el hacker Alcasec, Y por qué no hablar del ex Ministro Montoro y los contratos en Andalucía o el “Caso Elecnor”…. Con todo este material a la vista de todo el mundo, hay que ser muy imprudente para pedir ejemplaridad y asunción de responsabilidades, a otros. Por supuesto que todos los partidos y muy especialmente el PSOE deben dar explicaciones y actuar en consecuencia. Es lo que ha hecho siempre. También ahora. Pero que cada palo aguante su vela.