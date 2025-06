L’ANC I ERC, NO VOLEN RECONÈIXER LA REALITAT DEL PAÍS. Dues imatges deixen clar fins a quin punt l’Assemblea Nacional de Catalunya ( ANC) presidida per Lluís Llach , viu en una altra dimensió o si voleu en un altre món que no és el real de Catalunya. Com ja ens té acostumats, han de buscar algun motiu per sentir-se ofesos, i sortir en defensa dels “catalans de soca-rel”. Els que ells, suposadament representen, i que cadascun val per deu mil, dels que no ho son. La visita dels Reis, Felip VI i Letícia, al Monestir de Montserrat, el passat dilluns dia 23, va ser considerat una ofensa per aquests “propietaris dels nostres sentiments”. Com poden els Reis d’Espanya, atrevir-se a visitar a la nostra patrona i fer-ho amb la complicitat dels monjos, del Govern de la Generalitat i d’altres persones que havien preparat la visita i la rebuda ? Tal atreviment havia de ser respost amb una gran mobilització com per deixar clar que “el poble català” no accepta aquestes visites ni aquests gestos. I, es així com criden a la mobilització, a semblança de les accions vistes durant els moments àlgids del procés, i heus aquí que apareixen ..... no pas més de 200 manifestants. Som generosos i n’hi posem 200 que fan via cap a Montserrat, imaginant que allà n’hi trobaran milers, molts milers.... i no, no s’hi afegeix ningú més. Molts crits, algarades i grans pronunciaments com el de Lluís Llach, que proclama que si Espanya vol els Reis que se’ls quedin. I ja està, ell ha complert amb el ritual i pot tornar a la seva confortable casa, a continuar la lluita contra els invasors. Segur que a la propera mobilització en sortiran, 3 o 4 més. Vistes aquestes declaracions, a Oriol Junqueras li han entrat ganes també de dir la seva i per això ha rebuscat en el llibre de records, per a trobar la frase justa, històrica: “aquesta vista és una falta de respecte a Catalunya”. Gran frase, que proclama qui pot venir i qui no al nostre país. Si podessin donar passaports, no sé qui n’aconseguiria un, perquè les restriccions serien de campionat. Però, la vida continua i després de la visita i els actes previstos dintre i fora del Monestir, els Reis fan via cap a Badia del Vallès, per a celebrar els 50 anys de vida oficial ,com a nou municipi de Catalunya. I allà els esperen milers, molt milers de catalans de Badia i de municipis propers, que amb molt bon rotllo i alegria celebren tenir, per primera vegada a la seva història, els Reis d’Espanya, a casa seva. Esplèndid ambient, des del primer moment fins el final. I, ara reflexionem uns segons: quina és la Catalunya real ? La d’uns pocs que es volen apropiar imatges, monuments i territori, o la de milers de ciutadans que mostren la més cordial benvinguda, al cap de l’Estat? Es poden defensar idees, mantenint les formes ? S’han de respectar tots els sentiments, sense ofendre ningú ? Doncs això, una vegada més, es veu qui entén i respecta la diversitat i complexitat del país, i qui no ho fa.