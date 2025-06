LA IGNORANCIA ES ATREVIDA. Nacido en Cataluña, en un pequeño pueblo, en plena dictadura, comprobé sus efectos, con la prohibición de mi lengua materna, el catalán, tanto en la escuela como en todos los otros ámbitos oficiales. El castellano se impuso, bajo el principio de que “la letra con sangre entra”. Eran otros tiempos, superados y tomados como referencia para que situaciones, como las vividas, no vuelvan a ser realidad nunca más. Luego hice del conocimiento de los idiomas ley de vida, trabajo y cultura. Fue así como auto aprendí a leer y escribir en catalán, superé bien el francés de nuestro bachillerato, y con 18 años, decidí abrir camino para aprender inglés y ruso, en paralelo, pensando en el futuro que podían proporcionarme los dos idiomas con más proyección mundial, junto con el castellano. Y finalmente, en mis años de trabajo y estudios en Berna (Suiza) los completé con el alemán e italiano. Fue allí donde la academia mundial de idiomas en la que trabajaba como profesor de castellano, me encargó redactar los tres libros básicos de aprendizaje, para los alumnos de este idioma. Y, ahora mismo, estoy redactando un cuarto libro, para usar en los cursos de castellano que doy como voluntario de Cruz Roja, en un centro de refugiados. Anteriormente, di clases de catalán, durante dieciséis años, en horas libres de mis labores como político. Perdonen esta larga introducción, necesaria para exponer la importancia del conocimiento de los idiomas para moverse por el mundo. También, para exponer lo que el idioma materno significa para todas las personas, especialmente cuando se ha tenido que luchar, para usarlo y preservarlo. El idioma recibido, forma parte de nuestra conciencia, de nuestra cultura, de nuestra vida cotidiana. Nadie tiene derecho a despreciarlo y todavía menos a ridiculizarlo. Hay cerca de 7.000 lenguas en el mundo, y todas y cada una ,supone un monumento cultural a preservar. Volviendo a Cataluña. A lo largo de la historia hemos tenido graves problemas con el idioma, la cultura y tradición por culpa de personas incultas e ignorantes que pretendían uniformizar el Estado, pensando que la diversidad es contraria a la eficacia y el progreso. Personajes que rebajaban la lengua a un simple dialecto, y su uso, era propio de provincianismos, típicos de pueblos atrasados y primitivos. De todos estos encontronazos, hemos tenido uno muy reciente, que ha producido graves daños a la convivencia interna y a las relaciones externas. Se le ha llamado, proceso independentista, y puedo asegurar que ha sido duro, muy duro, resistir sus embates en carne propia. Por el simple hecho de mantenerme fiel al juramento prestado, en tanto que alcalde, he recibido toda clase de embates, amenazas, y desprecios, hasta el punto de pretender dictar mis usos y costumbres, en actos públicos y privados. Buena parte de los fundamentos del proceso, estaban ligados a la crítica a todo lo español, por considerar que era sinónimo de incomprensión hacia la lengua y cultura catalana. Se fomentó el odio contra todo lo que era y representaba España. Y esto llegaba a todos los rincones y a todos los actos. Fue así como en los últimos años de celebración de la patrona de la Guardia Civil, era el único alcalde( de un total de 31 ) que asistía a la fiesta, en el Cuartel de la Benemérita en Berga, la capital comarcal. Se me pedía hiciera el discurso de felicitación, en nombre de la sociedad civil. Y así lo hice, hasta que se consideró preferible, suprimir la fiesta oficial para no dar más quebraderos de cabeza a sus organizadores. Pues bien, llegados hasta aquí, después de años de lucha y resistencia para normalizar el país, hacia dentro y hacia fuera, vemos como una ignorante e inculta presidenta de una Comunidad Autónoma, se ríe, se mofa de unas lenguas españolas como son el gallego, el eusquera y el catalán. Es de una enorme irresponsabilidad dar munición a las entidades y partidos independentistas, presentando lo peor del nacionalismo español. Una prepotencia, una chulería, junto a una inmensa ignorancia de la realidad. Y lo hace una presidenta, inculta, incapaz de hablar en ningún otro idioma que no sea el castellano. Una persona que va a impartir conferencia en Londres, y la debe leer en castellano porque es incapaz de hacerlo en inglés. Increíble, pero cierto. Y no contenta con esto, quiere marcar perfil propio en la Conferencia de presidentes de CCAA, en Barcelona, anunciando su desprecio por el uso de los idiomas oficiales que consagra la Constitución española. Los que desde siempre hemos tendido puentes, entre idiomas y culturas, le hacemos saber que se ha convertido en la mejor exponente para el independentismo, como figura típica y tópica de lo que se considera un español ignorante e inculto. Además de prepotente e incapaz de valorar la riqueza de la diversidad de España. Alguien así, no puede aspirar a nada más que hacer mutis por el foro. En algún momento el castigo llegará.