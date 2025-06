BORREDÀ- ENTRA EN FUNCIONAMENT UN ESPAI D’ESBARJO PER A GOSSOS. Aquest dilluns, dia 2 de juny, ha entrat en funcionament un ESPAI D’ESBARJO PER A GOSSOS, situat en un extrem d’una de les zones urbanitzades, coneguda per Camí de la Roca. Arran d’aquesta promoció, l’ajuntament va rebre en compensació, uns terrenys destinats a zona verda. En un extrem, el més proper al Carrer de Dalt, i a la zona esportiva, l’ajuntament hi ha instal·lat una zona d’esbarjo de cent cinquanta metres quadrats, amb una font per tal de poder beure els gossos, una paperera i un banc. Tot el recinte està degudament tancat, de manera que els gossos puguin córrer lliurement, sota la vigilància dels seus propietaris. Aquest era un equipament llargament esperat i reivindicat, estratègicament situat, en un lloc de passeig per la gent del poble i de fora que ve a visitar-lo. En el cartell, sobre la font, es demana supervisar el comportament, per tal de tenir-lo sempre en les degudes condicions. El cost dels materials de tancament del recinte, la font i altres elements complementaris han suposat una inversió de 3.000 euros que han anat a càrrec del pressupost municipal. Pel que fa els treballs i mà d’obra han anat a càrrec del personal adscrit a la brigada d’obres i serveis. L’espai, a banda de ser molt fàcilment accessible, permet als propietaris gaudir d’un merescut descans, en el banc instal·lat i tenir una magnífica vista del paisatge. Borredà, 2 de juny de 2025.