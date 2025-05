OPORTUNIDADES PERDIDAS. Son las crisis y su gestión las que marcan el devenir de los gobiernos. Es relativamente fácil gobernar en tiempos de bonanza, pero todo se tuerce cuando aparecen imprevistos y hay que gestionarlos con la máxima eficacia posible, de forma que no supongan ningún desastre a nivel nacional. Pedro Sánchez lleva capeando grandes acontecimientos, prácticamente desde su elección y el resultado ha sido razonablemente bueno. Ha habido rapidez y eficacia en la acción y actuación, además de transparencia. Poco más se puede pedir, si a todo lo hecho, se añade el deber de auditar la reacción para mejorarla. Siempre hay posibilidades de mejora y quien lo niegue no merece ostentar un cargo público. Pues bien, si el cargo de presidente conlleva, la reacción inmediata y la adecuada respuesta, el de jefe de la oposición debería estar en consonancia. Y ni lo está ni lo ha estado en ningún momento en estos años que ejerce el cargo. Perdón, que lo tiene, pero no lo ejerce, puesto que ha decidido estar contra todo y todos. Nada se ha hecho bien, ni nadie ha actuado conforme se esperaba del cargo que ostentaba. Parece difícil, incluso imposible que tanta ineficacia haya dado resultados positivos o como mínimo haya permitido un retorno a la normalidad, en bien poco tiempo. Lo vimos en los tiempos de pandemia, pero se ha repetido en el caso del volcán, en el de la “dana” de Valencia, ahora mismo, por el tema del apagón y añado yo, todo lo relacionado con el proceso independentista, según el cual Cataluña, está como estaba. Poco conoce el país si hace estas consideraciones, ya no solo sobre Cataluña, sino sobre todas y cada una de las crisis o acontecimientos pasados. Ante tantas ocasiones perdidas, Núñez Feijóo lo tendrá muy difícil para repetir como candidato en las próximas elecciones generales, sean cuando sean. Yo diría que cuanto más lejanas, peor para él porque hay temas que le queman, cada día que pasa. La más dura es la gestión de la “dana” porque todas las semanas asistimos a nuevas pruebas de la total incapacidad del presidente Mazón y sus consejeros, para afrontar una crisis que podía haber salvado la mayor parte de víctimas, con un simple ejercicio de gestión adecuada y presencialidad obligada. En cuanto a sus reacciones respecto de las otras crisis, no deja de sorprender la relacionada con el apagón general, cuando varias de las CCAA, gobernadas por el PP, demandan activar el nivel 3, de manera forzada y muy poco meditada. Fue un nuevo intento de traspasar competencias y responsabilidades al gobierno central, para poder, a continuación, criticar todas y cada una de las decisiones que tomara. Realmente infantil y muy poco serio ostentar cargos para, a la primera de cambio, pedir el relevo para que las decisiones las tomen otros. Siento vergüenza ajena, después de cuarenta años en la sala de máquinas de un Ayuntamiento, desde donde me tocó hacer frente a docenas de crisis, más o menos importantes, pero nunca se me ocurrió dejar la responsabilidad que me pertocaba, para darla a otro. Pues bien, hemos asistido a una nueva muestra de debilidad política y de gestión de varias importantes comunidades, gobernadas por el PP, y al frente de todas ellas el máximo responsable, que, en vez de ponerse a disposición del gobierno, prefiere salir a despotricar por tierra, mar y aire. Se ha volcado tanto en la oposición, pura y dura, que ya no sabe actuar como persona con visión de Estado. Un simple opositor, contra todo y todos, incapaz de aportar su grano de arena en la resolución de problemas. En fin, mejor continúe en este cargo por muchos más años y así evitaremos llegue a la presidencia, alguien que no está preparado para ello.