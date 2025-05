COMÍN, NO POT EXERCIR D’EURODIPUTAT. El resultat de les darreres eleccions al Parlament Europeu, van suposar un duríssim càstig per a Junts, que va passar de 3 eurodiputats, a només 1, en la persona d’Antoni Comín. Però, és que de moment, Junts ni tan sols té aquest en actiu, per haver volgut saltar-se la llei en matèria de tràmits, previs a obtenir l’acta definitiva. M’explico. Tots els càrrecs electes, en totes les circumscripcions i en tots els nivells institucionals, han de complir diversos requisits per a poder exercir el càrrec, en plenitud. Es increïble la ignorància, mala fe, o simplement prepotència de Junts, de pensar que ells podien saltar-se la llei, i anar directament al Parlament Europeu, sense passar per Madrid. Mireu, per esdevenir regidor, diputat al Parlament, al Congrés de Diputats, Senador, o Diputat al Parlament Europeu, cal presentar-se en una candidatura d’un partit . Tots els partits han d’haver presentat els seus Estatuts, per ser estudiats i validats degudament. Molt bé, si son elegits, per a prendre possessió del càrrec, és totalment obligatori, jurar o prometre la Constitució, i presentar la declaració de bens. No cal haver estudiat gaire, per saber que això és així, des del principi dels temps democràtics. Per tant, Junts, sap que sense donar compliment a aquests dos preceptes ni Toni Comín ni el “sumsumcorda” no pot esdevenir diputat de ple dret. En el cas dels euro parlamentaris, està establert que es presentin a Madrid, davant la Junta Electoral Central que fa servir el Congrés de Diputats, com a seu, i allà un per un, presta promesa o jurament a la Constitució. Complert aquest requisit, s’estén l’acta de Diputat i s’envia la llista al Parlament Europeu. Es evident que si Toni Comin no va complir aquesta obligació, no se’l podia considerar diputat, en representació d’Espanya. Lògic, evident, aquí i a tots els països democràtics del món. Només faltaria que un representant del país, no quedés obligat a respectar els drets i deures establerts en la Constitució. Doncs bé, aquest senyor, considera que es pot saltar la llei i que la seva elecció li permet anar directament al Parlament Europeu sense complir amb la llei. Allà ell i allà Junts, però de moment, un any després pot anar de turista, pot entrar i sortir com visitant, però no pot exercir el seu càrrec. Així estem, i així estarem fins que l’apel·lació que ha fet davant els serveis jurídics del Parlament Europeu dictaminin si té raó o no. Com es pot veure, tenim personatges ben curiosos i ben estrafolaris dintre dels partits independentistes, amb ínfules de saltar-se la llei quan els convé, i amb exigències de que se’ls hi apliquin les lleis, al seu gust i mesura. Toni Comin, ha fet ja tot el recorregut imaginable, abans d’arribar a vell. Va començar a Ciutadans pel Canvi, es va passar al PSC per poder repetir càrrec de diputat al Parlament, després va saltar cap a ERC, i d’aquí cap a Junts. No sé si es quedarà aquí o no, però de moment, deu ser aquest partit el que el manté, a la vista de que ja no és el màxim responsable del Consell per la República, d’on el van treure, després de polèmiques diverses. En fi, tot una joia, com tantes altres té Junts x Catalunya.