TERCER LLOC, EN RECAPTACIÓ PER TAXA TURÍSTICA, A NIVELL COMARCAL – BORREDÀ. Segons les dades ofertes pel Govern de la Generalitat, en relació a la recaptació per taxa turística, Borredà se situa en el tercer lloc, just després de Berga i Saldes. En concret, Borredà, ha aportat 104.315,04 euros, a la taxa turística des de la seva implantació en el primer semestre de 2012, fins al primer semestre de 2024, que és quan tanca el Govern el seu recompte. I en el període que va del segon semestre de 2018 fins el primer de 2024, la recaptació ha estat de 66.108,08 euros. Aquesta recaptació mostra la fortalesa dels equipaments turístics, en el conjunt del municipi, que atreu a milers d’usuaris, al llarg de tot l’any. Aquest és un sector important que dona llocs de treball i aporta riquesa al conjunt del municipi. Maig de 2025.