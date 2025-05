BORREDÀ – ELS MÉS PETITS DE L’ESCOLA, ACONSEGUEIXEN UNA TIROLINA. A inicis de l’actual mandat municipal, els més petits de l’Escola de Borredà, van presentar una petició a l’Alcalde, Jesús Solanellas, demanant un nou joc, en el parc infantil que feia poc s’havia inaugurat, a la zona esportiva, molt propera a l’Escola. La seva gran il•lusió era disposar d’una TIROLINA. L’Alcalde, s’hi va comprometre, i en aquest temps transcorregut, s’han buscat subvencions per a comprar-la, però al final, s’ha decidit fer-ho amb fons propis, per no allargar més la promesa feta. Ara, ja és una realitat. Aquesta setmana s’ha instal•lat la tirolina, just a tocar del parc infantil, a la zona esportiva, propera a la pista de pàdel. La tirolina té 20,63 m de llargada, s’ha adquirit a l’empresa, Miralda Espais i Serveis SL, i ha tingut un cost de 7.000.- euros. D’aquesta manera s’amplia l’espai destinat a jocs per als més petits, i per la resta de persones, en un espai on hi ha diversos jocs i aparells per a la pràctica del joc i els esports. Maig 2025.