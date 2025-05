BATALLETES DE BANDERES. Quan alguns càrrecs institucionals tenen poca feina, i poden imputar les despeses a uns altres, solen tenir idees “lluminoses”, semblants a les que van voler posar en marxa, durant els penosos anys del procés independentista. Es el que li passa a un d’aquells protagonistes que va tenir la seva quota de responsabilitat, en les mentides i enganys, i la posterior fugida de tot el govern executiu, presidit per Puigdemont. Parlo de Josep Rull, que per aquelles curioses decisions d’ERC, va aconseguir la presidència del Parlament de Catalunya. El càrrec més important de Junts, després de les desfetes obtingudes, en totes les conteses electorals. Doncs bé, a falta d’iniciatives importants, calia buscar alguna cosa per poder sortir en els mitjans de comunicació. I què millor que organitzar una batalleta amb altres nacionalistes, en aquest cas de Madrid? Si ells tenen una immensa bandera espanyola, aquí podem tenir-ne una altra, sinó tan gran, almenys que s’hi acosti. On col•locar-la ? Doncs, en un extrem del Palau del Parlament. El cost, és el de menys, el caprici el pagarà el Parlament, que al cap i a la fi, el paguem entre tots els catalans, nacionalistes o no. I heus aquí com Rull presenta el gran projecte, i els membres de la Mesa, no s’hi oposen. Uns per afinitat, altres per avorriment. El cost previst és de 92.997,73 euros, si no apareixen restes arqueològiques que facin aturar els treballs o impliquin canvi de lloc, o altres imprevistos. I si en temps del procés, es va col•locar un gran pal de bandera en el museu del Born, d’una alçada exacta de 17,14 metres per tal de recordar-nos a tots els mortals, la data màgica dels independentistes: 1714, la bandera no tenia prou magnificència com la que tindrà la del Parlament. A més, la del Born, ha quedat mig oblidada de manera que no brilla precisament per la seva renovació periòdica. Ara toca fer les coses més en gran, més impactant, més visibles des de gairebé tots els turons de la capital. El pal de la bandera tindrà una alçada de 25 metres, i no un pal qualsevol, sinó d’acer perquè resisteixi com a símbol de la resistència catalana, durant segles, molts segles. El diàmetre serà de 600 mm, a la base i de 200 mm, a la punta. La bandera, serà una senyera oficial, aquí el president no s’ha atrevit a posar-hi una estelada, tindrà unes mides a tenor de la grandesa del proposant: 9 metres x 6. En total, 54 m2, i el pal portarà un mecanisme molt sofisticat per tal que mai, per molt vent que faci, quedi enrotllada i permetrà que giri a tenor de com ho faci el vent. Com es pot veure aquesta proposta ha tingut mesos d’estudi i planificació per fer possible que el dia abans de la Diada, es pugui celebrar el gran acte d’hissat de la bandera, per tal que el dia 11 de setembre de cada any, llueixi una nova bandera, del millor teixit, elaborat per alguna empresa d’artesania de Catalunya ( això no ho diu, el contracte, ho afegeixo a títol personal). I potser per estalviar diner, es demanarà ,cada any, a algun ajuntament, entitat o benefactor que la regali, com a prova del seu sentit patriòtic. Bé, res de nou, en el món nacionalista. Els qui van protagonitzar el procés, han d’entretenir-se en alguna cosa, pagant-la entre tots.