ARA A GIRONA. NOVA SENTÈNCIA SOBRE SIMBOLS. No hi ha res més estúpid i mostra d’incapacitat manifesta que incomplir la llei, per un simple exercici de demostració infantil de fer front a “l’Estat opressor”, a les “lleis injustes” o brindis al sol, per aliment dels fanàtics de torn. Des dels temps de Puigdemont ( 2014), es va decidir treure el retrat del Rei, de la Sala de Plens i el mateix es va fer amb la bandera espanyola. Aquesta ha estat una constant en els governs municipals independentistes que creuen que fent fora els símbols de l’Estat, ja viuen en un altre país, sota altres lleis. Ai Senyor !!!! I com no podia ser d’altra manera, una denúncia judicial, per part dels representants de Vox ha donat com resposta que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, resolgués que l’Equip de Govern ( Guanyem (CUP), Junts i ERC), hagi de retornar el retrat del Rei i la bandera espanyola. En fi, no calia especular sobre el resultat de la denúncia perquè és de calaix que tots els jutjats obliguen a complir la llei. Només faltaria !!! Es ben curiós veure com partits que es presenten a les eleccions, tinguin representació municipal, al Parlament i a les Corts Generals, es dediquin a incomplir les lleis que fan possible les seves candidatures, malgrat diguin estar en contra d’aquest Estat. Cap d’aquests partits se surt de la Constitució i renuncia als càrrecs i als diners que cobren. Si tant en contra estan de tot, el lògic seria no participar ni beneficiar-se dels drets que obtenen. I si accepten els drets, han d’acceptar els deures. Suposo que no cal donar gaires més arguments. Estem en una democràcia plena, tant ara com en ple procés independentista. Espanya no ha baixat mai dels 8 punts, sobre 10, de manera que es troba entre els números 19 i 22, en la llista de qualitat democràtica elaborada per diversos organismes de control democràtic, el més important dels quals és el que elabora el diari The Economist. En aquesta llista hi figuren els 165 països que estan sota observació constant d’aquests supervisors – controladors. Doncs bé, en una democràcia plena com la nostra, no es poden permetre vulneracions de lleis o parts d’una llei, i la de símbols s’ha de complir i fer complir i a qui no li agradi té una sortida ben fàcil i ràpida: plegar. Deixar els càrrecs i dedicar-se a altres feines. Segurament hi sortiríem tots guanyant. I situacions com la que ara comento de l’Ajuntament de Girona, s’han donat en centenars d’altres ajuntaments, de manera que ni és nova ni és diferent de les altres. Precisament perquè s’ha repetit i pot ser que es torni a repetir, seria partidari de fer algun canvi en la llei, sobretot a nivell de conseqüències de no complir-la. Res més eficaç que sancionar l’Alcalde, en cas d’incompliment. De fet, donar compliment a la normativa, depèn de l’Alcalde. Si s’hi nega, ni que sigui amb excuses de que una part del Consistori no ho vol, no valen, perquè pertoca a ell /ella, complir i fer complir la llei. Estic segur que s’acabarien aquestes pràctiques si l’incompliment anés lligat a sancions del tipus de 100 o 150 euros diaris, per cada dia que els símbols no estiguin on pertoca. I lògicament, a pagar per part de l’Alcalde. Una altra sortida seria la inhabilitació per vuit o deu anys. Aplicant aquests correctius, segur no veuríem cap desobediència més, en cap municipi del país.