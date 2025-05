AL PODER, POR ASALTO. Nada que hacer. Imposible buscar negociaciones, consensos o sentido de Estado con este PP, y este pretendiente a presidente. Tanto él como su equipo han desistido de jugar con las reglas democráticas, y prefieren fiarlo todo a la política del derribo. Acoso constante, uso habitual de la mentira, la falsedad y el engaño, y olvido total de las necesidades de los ciudadanos. Si alguien imaginaba que había límites al uso y abuso de la demagogia, ha podido comprobar que no existen y todavía queda tiempo para ver lo nunca visto. Así estamos después de los debates vistos y escuchados en el Congreso de los Diputados y el Senado. Las encuestas, de unos y otros, y la presencia de VOX en ayuntamientos, CCAA, Congreso y Senado, presionan a un PP incapaz de gestionar una estrategia que juegue a presionar al PSOE y al mismo tiempo le permita demostrar autonomía e independencia, en los grandes temas de país. Han ganado los más extremistas y no hay vuelta atrás. Se ha ido tan lejos que solo queda la estrategia del desgaste diario al PSOE y a todo su entorno, quemando naves y futuros pactos con partidos que quedan fuera de toda negociación y pacto. El PP construye una isla, en la que queda sola, sin que nadie entienda como el principal partido de oposición puede votar incluso contra los efectos dañinos del presidente Trump. Ha llegado a la conclusión que se debe a sus más fanáticos votantes, y el resto no importa. Es la política inmediata la que cuenta, sin pararse a pensar en los daños colaterales que esta posición está causando y que les dificultarán futuras negociaciones y acuerdos, cuando los precisen. Se dice no a todo, y se dice con bronca, falsedades y sobretodo una inmensa ignorancia. Evidentemente hay satisfacción en los más “cafeteros”, pero una inmensa sorpresa en los moderados. Que no salen, pero están. Y los que están en segunda línea copian a los de la primera, de forma que ahora tenemos a centenares de alcaldes del PP, y a todos los presidentes de las CCAA en las que gobiernan, especialmente en la de Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, que han de olvidar la gestión diaria para dedicarse a saltar a la yugular de todo lo que huela a socialista o progresista. ¿Cuánto va a durar esta huida hacia delante? Pues, hasta las próximas elecciones. Si las vuelve a perder el PP, sea por votos sea por pactos, todo saltará por los aires y tendrán que cambiar de estrategia y de liderazgos, pero nadie piensa en el futuro y menos en posibles resultados negativos. No seré yo quien les diga lo que deben hacer, pero a la vista de los resultados obtenidos hasta ahora, no van en la buena dirección. Preveían romper al gobierno y forzar nuevas elecciones al cabo de unos meses, y llevamos ya dos años. A cada crisis, se aferran en ampliarla y criticarla hasta la extenuación pero Pedro Sánchez, sigue y les gana en cada combate. Tampoco las vías judiciales van por donde esperaban, de manera que no parecen dominar ninguna de las situaciones que preveían harían caer al gobierno. ¿Quién más se desgasta? Sin duda alguna el que no gobierna. Y si estuvieran a pie de calle, escucharían críticas que dejan clara la estupefacción de la mayoría de ciudadanos que oyen las grandes críticas sobre el apagón, y en cambio ven como se defiende a un presidente como Mazón, incapaz de aceptar su indigna inacción. Entre lo uno y lo otro, puede estar seguro el PP que no avanza ni un palmo y tiene el poder central, cada vez más lejos. Tiempo al tiempo.