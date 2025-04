TOT A PUNT, PEL NOU CANAL CATALÀ, DE TVE. El passat dia 7, es va presentar el nou canal català de RTVE que neix amb el nom provisional de 2CAT-TVE. Aquesta vella aspiració dels propis treballadors de RTVE a Catalunya, com la de molts ciutadans que desitgem tenir un nou mitjà, més ampli i plural que el que ofereix TV3, el podrem veure a partir de la tardor, en període de proves. Segurament encara haurem d’esperar un any o any i mig, per tenir-lo consolidat. De fet, el Conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau ha plantejat una mena de contracte – programa, per un període de 15 anys, per donar estabilitat al nou canal i evitar, així qualsevol tipus de provisionalitat. L’aspiració és ser un canal de temàtiques molt diverses, dirigit a un públic transversal. Aquesta presentació, ha anat seguida d’algunes declaracions força sorprenents, per part d’alguns membres de Junts, per considerar que neix de manera diferent a com ells l’havien concebut i pactat amb el PSOE. Segons ells, no aspiraven ni batallaven per un nou canal, sinó simplement per ampliar dedicació i programació de la 2 de TVE. Amb un nou canal, veuen una competició directa amb TV3. I doncs, què creien què passaria? Es a dir, si ells aspiraven a un canal de segona divisió, més per quedar bé que no pas per convertir-se en un canal fort i competitiu, s’han equivocat de dalt a baix. Els qui hem batallat durant anys, entre bambolines, i a nivell intern i extern de partit, volíem el que s’ha anunciat: un canal propi, amb pressupostos propis, amb el seu propi director i directora de continguts, i disposat a competir amb altres canals, en peu d’igualtat. Només faltaria ! I és evident que entrarà en competició amb TV3. Precisament és el que volem i desitgem centenars de milers d’usuaris que vam marxar de TV3 perquè ja no la consideràvem “la nostra” per haver pres partit durant els anys del procés independentista, quan es va convertir en l’altaveu de la causa, silenciant veus i fets dels no independentistes, i esdevenint part de la causa. Un greu error que va fer perdre una part important dels seus televidents. Per això, tots els qui en vàrem marxar, esperem amb expectació el nou canal, per poder defensar la llengua, sense haver d’atacar a una altra, ni caure en partidismes ni sectarismes. Volem un canal públic, amb vocació plural, sense estridències ni subjectivismes que produeixin sectarismes ni apriorismes. I en això, RTVE té àmplia capacitat demostrada, en el passat, però també en el rigorós present com ho podem veure en tots i cadascun dels programes que prepara i emet. D’aquí l’absoluta seguretat que no ens defraudarà, i és evident que motivarà l’arribada de nous col·lectius cap a 2Cat- TVE. Dintre d’un any, farem un primer balanç.