POCA INFORMACIÓ SOBRE ESTUDIS MILITARS. Queden lluny els dies en que alguns càrrecs polítics, alcaldes i consellers, deixessin fora dels salons d’ensenyament, la presència de militars, per informar els joves, sobre les opcions que tenen d’entrar en les forces armades. Tot i que ara no en tenim cap cas, continua l’escassedat d’informació pública, sobre aquesta via d’accés a una professió amb múltiples i interessants ofertes professionals. Ho he escrit en anteriors ocasions, i ara que arriben noves edicions de salons d’ensenyament, ho reitero. I no per la qüestió de la guerra de Rússia contra Ucraïna, o pels exabruptes del president dels EUA, Donald Trump, sinó pel coneixement que tinc d’aquesta professió que de fet, conté múltiples professions, dintre d’un mateix paraigües. Des de Catalunya, i en algun altre àmbit estatal, s’ha volgut ser molt distant i poc col·laborador en impulsar els joves cap aquesta via professional. Aquest també és un dels motius pels quals no ha estat fàcil, i encara no ho és, trobar suficients candidats per a cobrir les places a Mossos d’Esquadra. Per a alguns, els uniformes, els suposa un fre a donar el pas o aconsellar-ho a amics i coneguts, i no hauria de ser així. El passat, és el passat, i les actuals FFAA, res tenen a veure amb els vells temps. Al contrari, actualment son una mostra de modernitat, innovació, formació i preparació per a les múltiples tasques que duen a terme. Durant la pandèmia o ara mateix, amb la DANA de València, tothom ha pogut veure un sector de l’exèrcit en acció: la UME, la Unitat Militar d’Emergències, però és que hi ha altres unitats, repartides en diferents països del món, on hi ha conflictes per aturar, o poblacions a protegir. Concretament Espanya, està present en 16 missions militars, amb més de 3.000 efectius. Però bé, sigui en salons d’ensenyament, sigui en altres fòrums destinats a donar informació als joves, és lògic tinguin l’opció de saber les sortides professionals que poden trobar en l’exèrcit, sigui a nivell de soldats, guàrdies civils, mariners, o ja opositant per entrar en l’escola de suboficials, o fins i tot en l’Acadèmia General Militar de Zaragoza, on es formen els futurs oficials de l’exèrcit. I a molts els sorprendrà que per entrar-hi, calen algunes de les més altes notes, entre les diferents carreres universitàries. Com en totes les carreres, hi ha acadèmies preparatòries per preparar els exàmens, d’un o altre nivell, així com centres de preparació física per a superar proves bàsiques inicials, indispensables per a passar al següent nivell. Qui pugui estar interessat en aquesta via, té a la seva disposició webs informatives, en les quals trobarà un món de possibilitats professionals, dintre d’un àmbit de formació i progrés sense més límits que la pròpia persona es fixi. I ara sí. Si fins ara les perspectives professionals eren grans, ara esdevindran immenses, per raons de defensa pròpia, integrada dintre del conjunt de la UE. Que els joves que ara han de decidir sobre camins a seguir, sàpiguen que aquest és un de gran futur, amb àmplies i immenses opcions professionals.